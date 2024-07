Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno argentino sacó dos cargamentos de lingotes de oro del país. Según indicó, tener aquellas reservas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) es “negativo para el país” porque “es como un inmueble que no podés usar para nada”.

El funcionario dijo que tener esas reservas argentinas en el exterior “puede ser muy positivo” porque hay chances de tener “un retorno”. “La realidad es que el país necesita maximizar los retornos de sus activos“, aseguró.

Según explicó, es más beneficioso tener esas reservas fuera del país, “en donde están custodiadas y te pagan algo por eso”. Es decir, es un movimiento que “produce más rendimiento que tenerlo en Argentina“.

El manejo del oro es crucial para una administración eficiente de reservas. Estas pueden ser mantenidas físicamente o en depósito. Si se conservan físicamente, permanecen inmovilizadas, pero al depositarlas en el BIS, es posible obtener rendimientos, apalancarlas, convertirlas en líquido a través de colaterales, o venderlas.

El Gobierno sacó el oro del país: de qué se trata la maniobra

El titular de la organización gremial La Bancaria, Sergio Palazzo, recordó que ya habían anticipado que el Gobierno había sacado las reservas de oro del país. “No estábamos desacertados en que se habían llevado el oro de Argentina. Cuando informen qué tipo de operación realizaron, podremos tener más margen de opinión”, dijo.

“Oficialmente, no me respondieron, por eso soy responsable y voy a esperar a que digan qué operación hicieron y sus características. La tasa de interés por compra y recompra y ese tipo de juegos no es mucho, es 0,25% anual”.

Oro argentino al exterior

La operación otorgaría al BCRA nuevas herramientas para obtener rendimientos al depositar el metal en el extranjero o, si fuera necesario, usarlo como garantía para adquirir dólares líquidos, a través del Banco Internacional de Pagos (BIS).

Estas acciones se discutieron con cierto énfasis después de que el Gobierno anunciara un nuevo mecanismo para esterilizar pesos y reducir la brecha cambiaria, la cual había superado el 60% hasta el viernes pasado.

Aunque el anuncio ayudó a aliviar ciertas presiones cambiarias, los mercados siguen inquietos por los próximos vencimientos de deuda, particularmente los de 2025, y la escasez de divisas en el Central.