Cada día que pasa aumenta la tensión entre los jugadores de Gran Hermano (Telefe). Se llevó a cabo la cuarta gala de nominación y en el momento que Carla “Chula” De Stefano emitió su voto, hizo unos picantes comentarios acerca de Isabel de Negri.

Los fuertes dichos de Carla de Gran Hermano sobre Isabel

Una vez que Carla ingresó al confesionario, expresó que “su primer voto se lo daba a Isabel“.

Ante esto, reveló: “Me hace acordar un poco a mi exsuegra. Es una mezcla entre víbora pitón y osito cariñosito. Es una cosa ambigua. Le tomas o cariño la queres matar”.

“Te hace ‘ji, ji, ji’ y, después, te da el puñal por la espalda. Le gusta llevar y traer, monopolizar la cocina, los chismes…”

Pero, eso no es todo, sino que continuó y comentó: “Te dice ‘no te juntes con esa’ y, luego, va a esa misma y le dice ‘no te juntes con la otra’. Todo el tiempo sembrando. Se ve que su lema es “divide y reinarás” y eso, a mí, no me copa”.

Cuarta gala de nominación en Gran Hermano: todos los detalles

Los competidores emitieron sus votos y el próximo domingo habrá un nuevo expulsado del reality conducido por Santiago del Moro. Antes de que los “hermanitos” pasaran al confesionario, se reveló que Williams “El Paisa” López, quien fue el tercer eliminado de la competencia, usó su “voto final”. Esta dinámica consiste en que la persona que es expulsada puede nominar a uno de sus excompañeros. A raíz de esto, él optó por Carla De Stefano. Por otro lado, GH anunció que “Nicolás Grosman incumplió el reglamento cuando se sacó el micrófono y le susurró en el oído a otro jugador”. En consecuencia, lo mandó directo a placa, le sacó su derecho a votar y, también, le informó que no puede ser salvado por el líder de la semana. En esta ocasión, el rol se encuentra cumpliéndolo Alan Simone.

Cuarta gala de nominación en Gran Hermano 2023/2024: ¿Cómo votaron los participantes?

Las votaciones, fueron así:

Federico “El Manzana” Farías

2 votos a Carla .

. 1 a Florencia.

Zoe Bogach

2 a Isabel .

. 1 a Florencia.

Alan Simone

2 a Juliana .

. 1 a Rosina.

Isabel De Negri

2 a Catalina .

. 1 a Florencia.

Lisandro “Licha” Navarro

2 a Catalina .

. 1 a Florencia.

Rosina Beltrán

2 a Florencia.

1 a Carla.

Martín Ku

2 a Carla .

. 1 a Florencia.

Lucía Maidana

2 a Isabel .

. 1 a Florencia.

Denisse González

2 a Carla .

. 1 a Juliana.

Emmanuel Vich

2 a Lisandro .

. 1 a Denisse.

Agostina Spinelli

2 a Martín .

. 1 a Sabrina.

Carla “Chula” De Stefano

2 a Isabel .

. 1 a Martín.

Juliana “Furia” Scaglione

Espontánea:

3 a Lisandro .

. 2 a Isabel.

Joel Ojeda

2 a Lisandro .

. 1 a Sabrina.

Florencia Cabrera

2 a Martín .

. 1 a Isabel.

Catalina Gorostidi

2 a Martín.

1 a Lisandro.

Sabrina Cortez

2 a Catalina .

. 1 a Juliana.

Bautista Mascia

2 a Carla .

. 1 a Catalina.

Gran Hermano: ¿Cómo quedó la placa en la cuarta gala de nominación?

Por ahora, quienes se puede llegar a ir el próximo domingo son: Nicolás, Carla, Isabel, Lisandro o Florencia.

Pero, como siempre, se realiza la salvación del líder. Por lo tanto, Alan tomará la decisión de ayudar a alguno de ellos para que pueda seguir en el reality y tendrá que “subir” a otra persona a la placa.

Gran Hermano 2023/2024: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre de la persona que quieras que sea eliminada. También, escaneando el código que se encuentra arriba y otra forma es ingresando a la página del programa: https://ghargentina.com.ar/