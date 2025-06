Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes, la Corte Suprema confirmó el fallo dictado en noviembre pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad, quedando así firme la condena a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La causa contó con un importante aporte de documentación desde Vialidad Provincial, labor que tuvo a su cargo el abogado Sergio Macagno.

A mediados de 2016 y convocado por el ingeniero Francisco Anglesio, entonces presidente de Vialidad Provincial, Macagno comenzó a desempeñarse como director de Asuntos Jurídicos.

“En ese momento estaban todas las rutas ocupadas por los trabajadores que fueron despedidos de Austral Construcciones y de las otras empresas del grupo. Habían 20 obras activas que me pidieron que intervenga, se hizo el relevo de todo. Los obradores abandonados y las rutas sin los responsables técnicos, fue la causal de la rescisión con culpa de esas 20 obras”, recordó en diálogo con Radio LU12 AM680.

Agregó que “más allá las presentaciones que hicieron los abogados del accionista de estas empresas que es Lázaro Báez, estamos hablando de las empresas como Kank y Costilla, Austral Construcciones, entrado 2017, cuando avanza la investigación a través de la Fiscalía Federal del Dr. Pollicita, me hacen responsable de la entrega de la documentación que iban requiriendo, ya no sólo de las 20 obras”.

Macagno comunicó entonces el requerimiento de la justicia al presidente de Vialidad y al entonces fiscal de Estado, Dr. Tanarro.

De esta manera, se dispuso un equipo de trabajo de 20 personas para buscar la información de más de 50 obras.

De los 3 mil kilos de documentación que constan en la causa, la mitad, indicó el letrado, fue provista a través de Vialidad Provincial. Entregaron alrededor de 300 cajas azules, cada una de aproximadamente 5 kilos.

“La primera instrucción era enviar todo a través de Vialidad Nacional. Llevé unas primeras dos cajas haciendo el cumplimiento y verificaron el estado, hice mención a quien asistía en el equipo del fiscal Pollicita, al Dr. Martín Monedero, de que no estaba de acuerdo en presentar a Vialidad Nacional la documentación, retirarme y que esas cajas otra vez no están precintadas, que ofrecía enviarlo a la Fiscalía del Juzgado Federal de Río Gallegos”.

Macagno fue instruido que lo presente a través de Gendarmería, motivo por el cual se dispuso de un dispositivo para que toda la documentación esté verificada y resguardada.

“Una vez me fue a buscar a Vialidad un móvil de gendarmería, eran 75 cajas en ese momento, las entregué en el aeropuerto a la policía aeroportuaria, llegué a Aeroparque, me va a buscar un móvil de gendarmería y me lleva a Comodoro Py. Enfrente, en el piso octavo del edificio de la Armada, el equipo de Pollicita tenía medio piso, en esa época el fiscal federal tenía el caso Nisman, el caso de Correo Argentino, tenía casos muy importantes”, recordó.

“Todas las otras entregas fueron a través del seguimiento de Gendarmería”, acotó.

Asimismo, mencionó que los expedientes originales, que además está escaneados y resguardados en Vialidad Provincial, “seguramente está para ser devuelto al propietario que es el estado de la provincia de Santa Cruz”.

Pronunciamiento

Por último, consultado sobre su consideración profesional sobre la ratificación de la condena que realizó la Corte Suprema, manifestó: “Con todo respeto a las subjetividades y las posiciones políticas de cada uno y las creencias y la buena fe y más allá de mi posición como ciudadano, a mi entender está acreditado y está aprobado y la condena está ajustada a derecho y todas las garantías constitucionales, en 2008 se hicieron la primeras denuncias”.

“La Corte conocía en profundidad las actuaciones”.

“A mí me consta directamente porque en las licitaciones se presentaban estas empresas del mismo accionista. También sabemos cómo están las rutas”, agregó.

Además, recordó que “la Corte Suprema ha intervenido por lo menos en 14 oportunidades para conocer en profundidad la causa desde hace ya varios años. Más allá de en qué momento está esto, si es un tiempo muy cercano a la posibilidad de una candidatura, la Corte conocía en profundidad las actuaciones, no es que le llegó a hace dos meses y sin conocerla en extenso, dictaminó y rechazó los planteos la defensa”.

“La sentencia a mi punto de vista está bien dada”, concluyó.