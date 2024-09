A pesar de que Gran Hermano ya terminó, Carla “Chula” de Stefano volvió a estar en el ojo de la tormenta. En el programa de streaming “Bondi Live”, una emprendedora contó que denunció penalmente a la exjugadora del reality, ya que le brindó su servicio de catering y no cumplió con su parte del trato; tras las acusaciones, Carla salió a defenderse.

El descargo de la emprendedora en contra de Carla De Stefano, ex jugadora de Gran Hermano

Según manifestó Tatiana, habría pautado con ella hacer canje a cambio de la prestación de sus servicios de catering para la inauguración de su local en Pilar y, a cambio, solamente debía pagar la materia prima y publicar historias en sus redes sociales.

“Yo cumplí con absolutamente todo y la gente estaba muy conforme”, afirmó la mujer y contó que “La Chula” la bloqueó de WhatsApp.

E, indicó: “Me dijo que ‘mi servicio había sido un desastre, que me dedicara a otra cosa, que le daba vergüenza y que la gente comió como el ort*'”.

Qué dijo “La Chula” sobre la denuncia que le hizo la emprendedora

Tras los dichos de Tatiana, De Stéfano, aseguró: “Yo no pedí canje”, y, en este marco, continuó: “No sabía que iba a ser una mierd* lo que me ofrecías, no te voy a nombrar”.

Y, explicó: “Yo pago todo siempre; le tuve que pagar el Uber, el servicio fue un desastre, con los 650 mil que le terminé pagando recontra cubrió el costo de la comida, que fue escaso, más su trabajo”.

“Me sentí estafada por ella. Que agradezca que le pague 600 lucas por esa porquería de servicio, que no es un servicio. Ganó plata con lo que yo le pagué. No levantaba ni las servilletas de la mesa, hicieron de mozas mis empleadas”, cerró Carla.

Gran Hermano 2024: Santiago del Moro reveló detalles y una importante novedad

El conductor del reality de la casa más famosa del país compartió detalles en su programa “El club del Moro”.

Según explicó Del Moro, los “hermanitos” estarán aislados en la misma casa utilizada en ediciones anteriores, pero, esta vez, se sumará un condimento extra, la “casa de cristal”; esta nueva modalidad, permitirá que el público tenga un rol activo en la elección de algunos de los futuros concursantes.

Incluso, podría replicarse lo sucedido en “Gran Hermano Chile”, donde instalaron un sótano con condiciones precarias. A su vez, Santiago no quiso entrar en detalles sobre la duración de esta edición. No obstante, comentó que las transmisiones en vivo serán de lunes a jueves, mientras que los domingos se llevarán a cabo las galas eliminatorias, algo que no cambia.

Inscripción para Gran Hermano 2025: todos los detalles

Para aquellos interesados en anotarse al casting, deberán ingresar al siguiente link: https://granhermano.mitelefe.com/, donde tendrán que completar sus datos personales. Al igual que el año pasado, la producción solicita las redes sociales del posible participante, un video de presentación y datos como estudios, hobbies y habilidades; también, quien se inscriba, tendrá que informar si ha participa en otros programas televisivos, si tiene vínculo con algún famoso/a y compartir, en detalle, por qué quiere entrar y qué tipo de estrategia le gustaría usar.

Leé más notas de La Opinión Austral