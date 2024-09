Aunque tiene un extraordinario presente laboral, Juan Facundo Almenara Ordóñez, conocido artísticamente como “Luck Ra”, enfrente una fuerte acusación tras no asistir a una función el pasado 11 de febrero en Monterrico, Jujuy. Él y sus representantes fueron denunciados por “estafa”, debido a que se pagó 20 millones de pesos por su presentación y, luego de ausentarse, no devolvió el monto.

Adrián Iconomovich, abogado de quien contrató al cantante, sostuvo: “Lo que tenemos entendido es que, en el traspaso de dinero, no le habrían cancelado el total”.

De esta forma, confirmó que mandó una carta de documento a las oficinas del artista en Córdoba y Buenos Aires. La banda del cantante, también, podría estar involucrada en la denuncia debido a la promoción y el anuncio de aquella fecha. Los organizadores del evento, que vendió miles de entradas, tuvieron que encargarse del reembolso de los tickets abonados; además, Iconomovich confirmó a los medios que, hasta hace unos días, le seguían pagando a quienes querían ver a Luck Ra.

Hace tan solo un mes, el artista había dado la nota y fue el protagonista de un incidente mientras conducía su auto, que resultó rayado por un colectivo. Este accidente, que lo obligó a detenerse, desembocó en una situación insólita: mientras procesaba lo ocurrido, un hombre se acercó a él con el celular en mano, agarrándolo, y le pidió un saludo para sus hijas, Guada y Mica.

A pesar de estar sorprendido por la escena, el cantante accedió amablemente y le envió un mensaje cariñoso a las jóvenes; sin embargo, la situación se volvió aún más extraña cuando el hombre, quien había introducido parte de su cuerpo por la ventanilla del coche del artista, se despidió haciendo un comentario sobre el choque y su admiración por el cantante. “Ahí está loco, mirá… un saludo para Guada y para Mica”, se lo escucha decir en el video.

Pero, eso no fue todo, sino que el hombre, al retirarse, hizo un comentario sobre la relación de Luck Ra con La Joaqui, a quien definió como “un caramelo”; acto seguido, se rió de su propio comentario, casi como reconociendo que había lanzado una frase atrevida. “Mal ahí que chocaste, compi, pero… bueno, nos vemos, un gusto conocerte, hermano”, y, añadió: “¡Qué caramelo te estás comiendo, eh!”.

La filmación le llegó al artista y lo tomó con humor; además, en la publicación aclaeró que no había chocado, sino que un colectivo rayó su auto. “Beso, Guadis. No choqué, pero un colectivero me rayó todo el auto, no fue mi mejor saludo”, le escribió el cantante a la hija del hombre.

