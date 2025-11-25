Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Minutos antes del inicio de la cuarta audiencia del juicio de la causa Cuadernos, Cristina Fernández de Kirchner, acusada de liderar una asociación ilícita, volvió a dirigir críticas contra la Justicia y señaló al fiscal Carlos Stornelli y al fallecido exjuez Claudio Bonadio como responsables de presuntas amenazas a Fabián Gutiérrez, quien fuera su secretario privado. Compartió en sus redes un fragmento de una transmisión de C5N de 2020 donde reproducen un audio en el que Gutiérrez sostenía que le armaban causas y lo amenazaban.

“Otra extorsión más y van…“, comenzó diciendo en su posteo de X (exTwitter). Luego escribió: “A Fabián Gutiérrez lo amenazaron con meter presas a su madre y a su hermana si no declaraba como arrepentido en contra mía. Te dejo el video donde el propio Fabián, con su voz… le cuenta a un periodista cómo lo extorsionaban para que diga lo que ellos querían”.

Asimismo, la expresidenta criticó el escenario económico al remarcar: “Mientras tanto… Según el propio Banco Central… 6,2 millones de argentinos están endeudados con bancos y billeteras para sobrevivir… y cada uno de esos argentinos debe $5,6 millones en promedio. Las billeteras virtuales están con una tasa de impago del 18%. Los préstamos personales hechos por Fintech, financistas con cuotas, grandes cadenas comerciales o cooperativas tienen una mora del 20%. Y la mora por la compra de electrodomésticos ya alcanza el 27%”.

En esa línea, afirmó: “Una verdadera catástrofe a la que se suman tasas de interés que cuadruplican ‘la inflación del INDEC’. Salarios congelados, deudas que crecen y tasas que vuelan… ¿Qué podría salir mal? ¡Y OJO! Que esos datos del Banco Central reflejan lo que pasa en las clases medias endeudadas hasta el caracú”.

Finalmente, sentenció: “Más abajito… allí donde la informalidad reina en forma absoluta, las deudas son con los usureros del barrio que, cuando no pagás, no van al juzgado de turno… sino que accionan por las vías de hecho. Vos me entendés ¿No?“.

