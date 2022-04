Cerruti: "El presidente sigue con preocupación el conflicto entre el Legislativo y la Corte"

Este viernes, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, se refirió a las controversias entre la Corte Suprema de Justicia y el Poder Legislativo por la composición del Consejo de la Magistratura.

Al respecto, la vocera presidencial aseguró que la Corte "debería estar más abocada a resolver la cantidad de fallos que tiene pendiente" y advirtió que "el retraso de justicia recae sobre todos los ciudadanos".

"El intento de la Corte de convertirse en un poder político fue claramente expresado cuando presentamos el proyecto de ley par modificar el Consejo de la Magistratura. Esa ley es la solución, tiene media sanción del Senado y aún no fue tratada en Diputados", aseguró Cerruti en rueda de prensa en la Casa de Gobierno.

Por otro lado, la vocera fue consultada por la posición del presidente Alberto Fernández sobre el conflicto en el Consejo de la Magistratura, luego de que el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se hiciera con el control de ese órgano judicial y se designara a los consejeros según la vieja conformación del cuerpo.

"El Presidente sigue de cerca y con mucha preocupación el conflicto entre el Poder Legislativo y la Corte. Somos el Poder Ejecutivo pero seguimos muy de cerca lo que está sucediendo", remarcó Cerruti.

Respecto a los cuestionamientos de la jugada del Frente de Todos en el Senado de la Nación de crear un interbloque para disputar la representación de la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura, la vocera presidencial remarcó la "doble vara" de Juntos por el Cambio.

"La oposición se dividió en el Congreso Nacional para tener representantes en RTA y Enacom, cada vez que hay en disputa cargos que son para la oposición, se dividen para que le correspondan a los bloques que integran Juntos por el Cambio", manifestó.

En esa línea, Cerruti añadió: "No es una novedad que JxC se junta para quedarse con los cargos de la primera minoría y se divide para quedarse con la segunda minoría. Es una práctica habitual de JxC. La verdad no solo deberíamos pensar en la doble vara de ellos sino también en la de algún periodismo que critica cuando esto sucede en alguna fuerza política y no cuando es la práctica habitual".

"Recordemos también que, para nombrar a Tonelli en el Consejo de la Magistratura, hicieron la inversa y juntaron todos los bloques para tener el representante de la mayoría", concluyó