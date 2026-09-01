Desde su ingreso a la casa de “Gran Hermano: Generación Dorada” (Telefe), Charlotte Caniggia mantenía un perfil reservado sobre su entorno familiar; sin embargo, la mediática protagonizó una profunda conversación con sus compañeros en la que repasó su infancia al lado de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, expresando duras críticas hacia la falta de afecto de sus padres y dejando, al descubierto, las consecuencias emocionales que arrastra en su vida adulta.

La charla comenzó, en el living, a partir de un interrogante planteado por Martín, quien buscó indagar en las metas personales de los jugadores. “Si tuvieses que identificar un propósito en tu vida, ¿cuál sería?“. “Aprender a amar, creo”, respondió Caniggia.

En este marco, la joven profundizó sobre las dinámicas de su núcleo familiar. “A mí me tocó una familia como muy complicada, entonces, quizás, como aprender a amarlos tal cual son y aceptarlos como son conmigo”, destacó.

Al ser consultada por Martín sobre si consideraba una persona demostrativa en lo cotidiano preguntándole: “¿Vos sos cariñosa, Char?“, Caniggia reconoció sus barreras emocionales, al argumentar: “Me cuesta. Como que mis papás no son muy demostrativos conmigo. Me crié así, me cuesta el afecto a mí, muchísimo”.

En ese mismo ida y vuelta, la participante lanzó una dura sentencia sobre la conducta de Nannis y Caniggia durante su crianza, remarcando la distancia que mantiene con ambos. “A mí no me pasó nunca esto de que mi mamá me llore, y, me diga ‘hija, estoy orgullosa de vos, te amo’. Nunca en la vida mi mamá me diría algo así; tampoco lo espero, porque sé que mi mamá no me lo va a decir y mi papá tampoco, entonces, yo pongo como una pared con la gente”.

La conversación derivó hacia la posibilidad de formar una familia, contexto, donde la mediática, confesó: “A mí me da tanto miedo ser madre… No sé”. Frente a esta revelación, Yanina Zilli le aseguró que sería una gran madre “muy amorosa”, mientras que, Tomy, le sugirió que tener un hijo podría permitirle “sanar” al brindarle aquello que no recibió de chica, idea con la que la concursante coincidió brevemente afirmando: “Sí, también”.

Horas más tarde, antes de descansar, Yipio intentó profundizar en el tema preguntándole si alguna vez le había dicho “te amo” a su madre y sugiriéndole: “¿Y nunca probaste con decirle? Capaz que estaría bueno que vos le digas una vez y ella empieza a hacerlo al revés”.

Buscando dar por finalizado el tema, Charlotte, contestó tajante: “No, no. No lo va a hacer. Bueno… Ahí vuelvo”, retirándose por unos minutos; al regresar a su cama y sin que el resto de los hermanitos lo notara, las cámaras del reality captaron el momento exacto en el que la joven rompía en llanto en silencio, invadida por la angustia tras haber removido los recuerdos de su historia familiar.

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