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Miguel Zavaleta, líder, vocalista y compositor de la emblemática banda “Suéter”, falleció a los 71 años a causa de un cáncer, según confirmaron fuentes de su entorno cercano; el músico dejó una huella imborrable en la escena musical durante la década de 1980, al frente de una agrupación responsable de clásicos inolvidables, como: “Amanece en la ruta”, “Vía México”, “Él anda diciendo” y “Extraño ser”.

Los inicios de Zavaleta se remontan a su juventud durante los años 70; sobrino del célebre pianista de jazz Enrique “Mono” Villegas, descubrió su pasión por el rock en la adolescencia tras presenciar de casualidad un festival beat; a los 21 años. hizo su debut profesional con Bubu, un conjunto de rock progresivo y sinfónico con impronta teatral que se presentó en el Teatro Del Globo en 1976; tras una estadía en Ibiza y, luego de dejar la carrera de Abogacía, período en el que, también, trabajó como cadete en la revista “Pelo”—, el artista fundó “Suéter” en 1981, dando inicio a su etapa de mayor popularidad.

A lo largo de los años, el músico encaró diversas etapas creativas; tras la primera disolución del grupo en 1989, grabó dos discos solistas, uno producido por Pedro Aznar, que no vieron la luz, formalmente, debido a trabas de la industria musical; pese a un retiro temporal, colaboró con bandas como “Man Ray”, “Los Auténticos Decadentes”, “Los Pericos” y “Bersuit Vergarabat”; asimismo, integró la mítica Ray Milland Band en 1985, proyecto compartido junto a Andrés Calamaro, Daniel Melingo y Pipo Cipolatti en voces, respaldados por una superbanda conformada por Charly García, Pedro Aznar, Gustavo Donés, Gringui Herrera y Pablo Guadalupe, cuya única actuación tuvo lugar en el recordado programa “Badía y Cía.”.

En la década de 1990, el vocalista reactivó la banda y lanzó en 1995 el disco “Suéter 5”, producido junto a Calamaro; aquel trabajo, tuvo un fuerte contenido afectivo y reflexivo: el cantautor detalló que, las canciones, estaban dedicadas a pacientes seropositivos, al tiempo que remarcó que el tema “Desvanecidos” estaba enfocado en rendir homenaje a amigos que habían fallecido a causa del sida.

Tras largos períodos de inactividad, Zavaleta concretó el regreso de la agrupación en 2023 junto a Jorge Minissale, luego de 16 años de su última separación; ya en 2024, la banda editó el álbum “La Reserva Moral de Occidente”, una obra donde reversionaron sus éxitos acompañados por figuras como Nahuel Pennisi, Rubén Rada, Hilda Lizarazu, Julián Kartun, Marcelo Moura, Leo García, Juan “Pollo” Raffo, Javier Malosetti, Daniel Melingo y Mía Folino, cerrando, así, el legado de un referente imprescindible de la cultura nacional.

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