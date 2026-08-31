Mirtha Legrand protagonizó un momento de reflexión durante una nueva emisión de “La Noche de Mirtha” (El Trece), cuando, en la mesa, se refirió al tema de Tini Stoessel y el conflicto relacionado con el manejo de su patrimonio; en este marco, la conductora recordó cómo fueron sus primeros pasos en el mundo del espectáculo y quién se encargaba de acompañarla en aquella etapa.

El intercambio comenzó cuando, Guadalupe Vázquez, quiso conocer más detalles sobre los inicios de Mirtha, y, le preguntó: “¿Y la carrera te la manejaba tu mamá?”. La respuesta de La Chiqui fue inmediata y estuvo acompañada por un recuerdo positivo de aquellos años.

“Sí, sí. Era muy grato todo, muy familiero, entonces, me sentí muy a gusto”, reveló Mirtha sobre el rol que tuvo su madre durante sus primeros trabajos.

La conductora comenzó su carrera artística siendo menor de edad y, al igual que sucede con muchos artistas que dan sus primeros pasos desde jóvenes, estuvo acompañada por su entorno familiar; sin embargo, aseguró que, esa situación, no le generó conflictos relacionados con la administración de su carrera.

Alejandro Lerner quiso profundizar en aquella experiencia y le preguntó directamente: “¿Y vos no tuviste problema?”. Mirtha respondió que “no” y, luego, sorprendió a todos al revelar cuánto dinero había recibido en uno de sus primeros trabajos.

“No, pero en mi primera película gané mil pesos”, contó La Chiqui, en medio de la charla sobre los vínculos familiares y el manejo del dinero cuando una persona comienza su carrera artística siendo muy joven.

En esta línea, aseguró que vivió sus primeros años de carrera de una manera tranquila y acompañada por su familia.

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