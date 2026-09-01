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Lola Latorre quiso sumar un nuevo negocio a su creciente lista de emprendimientos, pero, el lanzamiento de “Sorbo“, tuvo un problema: la estética del producto fue comparada con la marca “Rhode”, de la modelo estadounidense Hailey Bieber.

La hija de Yanina Latorre presentó su nueva marca de hidratación, que ofrece electrolitos con colágeno en sabores, como: pomelo rosado, frutos rojos y piña, pero, las comparaciones con las marcas de maquillaje, no demoraron en inundar las redes.

Las comparaciones no tardaron en multiplicarse; usuarios pusieron, frente a frente las campañas, y encontraron similitudes en el packaging, las tipografías, las fotografías y la estética general de las dos propuestas.

Entre los comentarios que comenzaron a circular hubo quienes calificaron a “Sorbo” como “la versión pobre” de la marca de Hailey Bieber; otros, fueron todavía más contundentes y cuestionaron que, detrás de la propuesta, hay una idea verdaderamente original; no es es la primera vez que, una de sus marcas, queda involucrada en una discusión similar, ya que, en marzo, la influencer había generado polémica al explicar cómo desarrolla los diseños de “Nepo Baby”, su marca de ropa; en aquella oportunidad, contó que compra prendas de otras marcas para utilizarlas como referencia y “sacar la moldería”.

La explicación no convenció a todos y, también, terminó provocando acusaciones de plagio; ahora, con “Sorbo” la historia vuelve a repetirse, aunque con un detalle diferente: esta vez, las redes no están discutiendo una declaración de Latorre, sino la estética misma de su nuevo producto.

Hasta el momento, Lola no dio declaraciones al respecto.

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