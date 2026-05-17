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Tras la salida de Andrea Del Boca y Grecia Colmenares de Gran Hermano Generación Dorada, Charlotte Caniggia podría ingresar al reality de Telefe.

El miércoles 20 de mayo, luego de la gala de eliminación, habrá un repechaje en vivo; al respecto, circularon varios nombres de ex participantes que pueden llegar volver, pero, también, de famosos que podrían sumarse a la competencia conducido por Santiago del Moro.

En este marco, trascendió que la hija de Mariana Nanis y Claudio Paul Caniggia tendría acordado su participación en el polémico programa; en historias de Instagram, Del Moro anticipó lo que ocurrirá en los próximos días. “Domingo, gala de eliminación y, próximo miércoles, entran exs + nuevos + golden tickets… Prepárense”, escribió el conductor.

Cuando llegue el repechaje, la casa de “GH” se quedará con 12 jugadores en total y se conocerán más detalles de lo anunciado por Del Moro.

En tanto, se informó que el lunes 18 y martes 19 de mayo no se emitirá el programa debido a dos eventos televisivos: los Premios Martín Fierro de TV Abierta y el partido de Boca Juniors y Cruzeiro por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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