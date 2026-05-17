El DJ y productor neerlandés, Martin Garrix, hizo vibrar el Movistar Arena en una noche explosiva que marcó su regreso en solitario a la Argentina, en el marco de su “Martin Garrix Americas Tour”.

A partir de las 19 hs, el DJ Cocho dio inicio a la jornada, seguido por Mar Monzón y Lulu Matheou en formato B2B, que prepararon el clima para una verdadera fiesta electrónica.

Cerca de las 20:35 hs fue el turno de Julián Jordan, amigo y compatriota de Garrix, quien elevó aún más la energía del Arena; con un set cargado de beats y guiños a colegas como David Guetta, el neerlandés se ganó al público, quienes respondieron con saltos, coros y celulares en alto. “Argentina is my house”, expresó Jordan, frase que terminó de sellar su conexión con la audiencia local.

Finalmente, a las 21.50 hs, las luces se apagaron y salió Martin Garrix; el DJ abrió su show con “Catharina”, su lanzamiento más reciente y uno de sus temas más personales, dando inicio a un recorrido sonoro pensado al detalle; a partir de allí, el Movistar Arena se convirtió en una pista de baile masiva, con el público de pie de principio a fin.

La lista de temas combinó sus grandes éxitos con reversiones y sorpresas: no faltó “Animals”, el hit que lo catapultó a la fama global, seguido de “Gravity”, momento en el que, Garrix, tomó su cámara para registrar a la multitud desde el escenario, mientras abajo se armaba un pogo que mezcló euforia festivalera y emoción compartida.

La escenografía y los efectos especiales tuvieron un rol protagónico: juegos de luces sincronizados, una pantalla gigante que acompañaba cada drop con visuales inmersivas, columnas de humo y un trabajo de iluminación rítmica que alcanzó uno de sus puntos más altos con “Forbidden Voices”.

En el tramo central del concierto, se escucharon “Sleepless Nights” y “Breakaway”, además de un compilado de mezclas y samples en el que se colaron “Cocoon” de “070 Shake” junto a Garrix y “Somebody That I Used to Know”, el clásico de Gotye; tampoco faltó “In the Name of Love”, uno de los temas más reproducidos del artista en plataformas digitales.

Un tour continental y un cierre a puro euforia

El “Martin Garrix Americas Tour” comenzó el 1 de mayo en Dallas, Estados Unidos, y recorre distintas ciudades del continente hasta su cierre previsto para el 5 de diciembre en Medellín, Colombia; la escala en Buenos Aires se consolidó como uno de los hitos del tramo latinoamericano, tanto por la respuesta del público como por la fuerza del dispositivo técnico desplegado.

En la recta final, sonaron “Burn Out”, “Ocean”, su colaboración con Zedd “Follow”, “Oxygen”, “Gold Skies” —con el estadio iluminado por las linternas de los celulares—, “Inside Our Hearts” y un momento especialmente emotivo con “Waiting for Love”, tema que funcionó como homenaje a Avicii, el recordado DJ y productor sueco.

La intensidad no aflojó con “Tremor”, “Mistaken”, “Told You So”, “Quantum”, “Smile”, “MAD”, “Dragon”, “Byte”, “Proxy”, “Poison” y una celebrada versión de “A Sky Full of Stars” de Coldplay; sobre el final, Julián Jordan volvió al escenario para compartir con Garrix “Diamonds”.

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