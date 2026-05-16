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Louis Tomlinson volverá a presentarse en la Argentina; el cantante británico, ex One Direction, confirmó un show en el Movistar Arena de Buenos Aires para el próximo 2 de abril de 2027, en el marco de su nueva gira internacional “How Did We Get Here? World Tour”.

El cantante regresará al país tras sus exitosas visitas anteriores, donde logró agotar entradas y consolidar un vínculo muy fuerte con el público argentino.

El recital formará parte del tramo sudamericano de la gira con la que recorrerá distintos países de América Latina; según trascendió, el show incluirá canciones de su nuevo disco “How Did I Get Here?”, además de varios de los temas más conocidos de su carrera solista y algunos clásicos muy ligados a la etapa de One Direction.

Será la tercera visita de Tomlinson a la Argentina como solista, tras sus presentaciones en 2022 y 2024.

Las entradas se venderán, exclusivamente, a través de la página oficial del Movistar Arena: https://www.movistararena.com.ar/show/e54347b1-38ae-4d8f-952d-e96ffa248bb8

La preventa, para clientes Banco Patagonia Visa, comenzará el martes 19 de mayo a las 10 de la mañana, mientras que, la venta general, se habilitará el miércoles 20 del mismo mes, también, desde las 10 hs.

En redes ya hay una enorme expectativa por la demanda de tickets y, muchos fans, recomiendan registrarse previamente en el sistema del estadio para agilizar la compra y evitar demoras.

De acuerdo con la información difundida por la producción, los precios de las entradas irán desde los $85.000 hasta los $230.000, sin contar el cargo por servicio.

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