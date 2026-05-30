Emilia Mernes fue una de las grandes protagonistas del show que “Los Ángeles Azules” brindaron en el Movistar Arena de Buenos Aires; la cantante se sumó al escenario para interpretar “Perdonarte ¿Para Qué?”, una de las colaboraciones más exitosas de la banda mexicana.

La presentación formó parte de una nueva gira internacional del reconocido grupo de cumbia mexicana, que, además, confirmó su regreso a la Argentina, con presentaciones previstas en Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

Durante el concierto, Los Ángeles Azules repasaron algunos de sus clásicos más emblemáticos, entre ellos: “Cómo Te Voy a Olvidar”, “El Listón de Tu Pelo”, “La Hice Llorar” y “20 Rosas”, ante un Movistar Arena colmado.

Uno de los momentos más celebrados de la noche fue la aparición de Mernes, quien compartió escenario con la agrupación para interpretar “Perdonarte ¿Para Qué?”, canción que forma parte de las colaboraciones que, el grupo mexicano, viene realizando con destacados artistas de Latinoamérica.

Tras su participación, la artista entrerriana expresó su gratitud a través de las redes. “Feliz de compartir esta noche; gracias por la invitación. Los quiero”, escribió en una publicación que, rápidamente, recibió miles de reacciones de sus seguidores.

La presencia de Emilia volvió a confirmar el momento de consolidación internacional que atraviesa la artista, convertida en una de las figuras más importantes de la música pop urbana de habla hispana.

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