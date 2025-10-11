Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Embajada de la República Popular China en Argentina salió al cruce de las declaraciones de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien había asegurado que el presidente Javier Milei “está comprometido con sacar a China de Argentina”.

A través de un comunicado emitido este sábado, el portavoz de la representación diplomática china calificó los dichos del funcionario como “provocadores” y los enmarcó en una “mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría”.

“Las provocadoras declaraciones que el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, formuló recientemente al referirse a las relaciones entre la República Popular China y la Argentina, y las cooperaciones con los países de América Latina y el Caribe, volvieron a dejar de manifiesto la mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría que sigue caracterizando a algunos funcionarios estadounidenses, que solo parecen moverse con un ánimo de confrontación e intervencionismo en los asuntos de otras naciones soberanas”, señaló la embajada.

En el mismo texto, el portavoz del gobierno chino subrayó que Bessent “parece ignorar” la política de cooperación que China desarrolla con los países de la región, basada —según la declaración— “en el respeto, la igualdad, la colaboración y el beneficio mutuo”.

“Esta cooperación siempre se ajusta a las necesidades e intereses estratégicos de ambas partes, lo que contribuyó a promover el desarrollo económico y social en la región. En contraposición, Estados Unidos se dedicó durante años a intentar imponer su hegemonía, interfiriendo en los intereses de los pueblos y controlar a los países de la región, siendo evidentes sus actos de hegemonía y bullying”, añadió el comunicado.

La embajada fue contundente al afirmar que “Scott Bessent y Estados Unidos deben entender que América Latina y el Caribe no es el patio trasero de nadie”. Y agregó: “También deben saber que no pueden perturbar la cooperación entre China y la región, porque es un vínculo profundo que jamás fue utilizado para perjudicar a terceros países”.

La declaración diplomática también incluyó un mensaje dirigido directamente a Washington: “Los países de América Latina y el Caribe tienen el derecho a elegir, con independencia y libertad, cuál es su camino de desarrollo y quiénes son sus socios en materia de cooperación. Frente a esta situación, sería mejor que Estados Unidos deje de sembrar discordia y crear problemas donde no los hay, para hacer más aportes reales para el desarrollo de la región que dice defender”.

El tono del comunicado refleja una tensión creciente entre Pekín y Washington en el escenario latinoamericano, especialmente tras los acercamientos entre Milei y el gobierno estadounidense.

Las declaraciones de Bessent sobre Milei y China

Las expresiones de Scott Bessent que generaron la respuesta de China se dieron en una entrevista concedida a Fox News, en la que defendió el respaldo financiero que Estados Unidos anunció para Argentina. El funcionario detalló un swap por 20.000 millones de dólares y la compra de pesos argentinos, y sostuvo que su país “gana mucho” con ese acuerdo.

“La Argentina es un referente en América Latina. El presidente (Javier) Milei ha hecho lo correcto. Está intentando romper con cien años de un ciclo negativo en Argentina. Además, es un gran aliado para Estados Unidos. Vendrá al Despacho Oval el próximo martes y tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”, afirmó Bessent.

Además, admitió que Washington ve una oportunidad estratégica: “Argentina es rica en tierras raras y uranio. Creemos que están comprometidos con la llegada de empresas privadas estadounidenses y su colaboración”. Además, aseguró que la operación no implica pérdidas para los contribuyentes norteamericanos porque “el peso argentino está muy devaluado” y el Tesoro espera “ganar dinero” con la jugada.

