A plena luz del día y ante la mirada atónita de turistas que disfrutaban de la playa en Villa Gesell, se desató una violenta pelea entre vendedores ambulantes que rápidamente se viralizó en redes sociales. El incidente ocurrió en uno de los balnearios más populares de la Costa Atlántica bonaerense, donde tres vendedores de una misma churrería y un comerciante independiente protagonizaron una discusión que terminó en un enfrentamiento físico con canastazos incluidos.

El video, capturado por un testigo y publicado en TikTok por el usuario @tommaselian, muestra a los vendedores enfrentándose mientras turistas intentaban retirar sus pertenencias para evitar daños. Entre los implicados estaban dos hombres y una mujer de la misma churrería, quienes discutieron con otro comerciante que, según testigos, vendía chipá en la playa.

La disputa: una cuestión territorial

Fuentes municipales confirmaron que la pelea se originó por conflictos relacionados con la delimitación territorial de ventas ambulantes, una problemática que no es nueva en las playas de la región. Comentarios en redes sociales no tardaron en señalar este tipo de disputas. Una usuaria expresó: “La mafia de las ventas en la playa no permite que otros vendan por su cuenta, algo muy loco, ¿no?”.

Otra usuaria advirtió sobre el impacto de este tipo de conductas: “Con esto van a lograr que no haya más venta en las playas, pelean por el territorio como si fuesen animales”.

A pesar de episodios como este, Villa Gesell sigue siendo uno de los destinos más elegidos por los turistas para esta temporada de verano. Con reservas que superan las expectativas, la ciudad ofrece una amplia gama de alojamientos y actividades que han logrado captar a quienes prefieren vacacionar en territorio nacional, en un contexto económico que favorece los viajes a países limítrofes como Brasil.

