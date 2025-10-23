Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei afirmó este jueves, durante el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Rosario, que en las elecciones legislativas nacionales de este domingo hay que votar para “defender todo el camino recorrido” y sostuvo que, tras esa jornada, “va a cambiar en serio la Argentina“.

“O caminamos a las ideas de la libertad o caminamos al comunismo castro-chavista, por eso esta elección del domingo es tan importante”, aseguró ante una multitud de militancia libertaria reunida en el Parque España. Además, recalcó: “A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina“.

“Dicen algunos que las elecciones de medio término son irrelevantes, eso es lo que les quieren hacer creer los políticos, quieren formar la apatía, vamos a darle vuelta las urnas”, subrayó en otro tramo de su intervención.

También criticó con dureza a la candidata a diputada nacional por Santa Fe de Fuerza Patria, Caren Tepp. “Se presenta una usurpadora de tierras, una candidata que dice alegremente que no quiere una Argentina que sea potencia, en el fondo quiere una Argentina de pobres”, lamentó. Y agregó: “Nosotros queremos una Argentina potencia, con prosperidad, solo un país grande y rico puede generar prosperidad”.

“Durante décadas vimos a los mismos políticos de siempre ofrecer las soluciones de siempre. Es como si no hubieran entendido, lo único que hacían era agravar los problemas que teníamos. Cada vez eran peores, se atacaban las consecuencias y no las causas”, planteó Milei. En contraste, señaló que su gestión está “atacando de raíz todos los problemas que hundieron a la Argentina en un 60% de pobreza”.

Acompañaron al mandatario los ministros de su Gabinete y candidatos de distintas provincias para la votación de este domingo, entre ellos Virginia Gallardo (Corrientes) y Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos). A su vez, estuvo presente el postulante a diputado nacional por Santa Fe, Agustín Pellegrini.

En gran parte de su discurso, el jefe de Estado defendió casi dos años de gestión: “En 2023, los argentinos dijeron basta. Cuando nos tocó asumir, me comprometí con ustedes, que aunque fuera duro iba a enfrentar a los problemas de raíz. Por eso lo hice de espaldas al Congreso, porque había que dar un cambio de 180 grados y eso lo hicimos”, remarcó.

“Necesitamos un Congreso más sólido para que podamos continuar en el camino del equilibrio fiscal, la estabilidad financiera, para continuar en la lucha contra la inflación y para terminar de una vez por todas con el narcotráfico y el delito en la Argentina”, insistió.

Para cerrar, hizo hincapié: “Necesito que ustedes nos elijan y nos sigan acompañando en las urnas. Tienen que tener conciencia que si no eligen ustedes, otros van a elegir por ustedes. No desperdicien esta oportunidad”.

