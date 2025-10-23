Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Daniel Álvarez, jefe de gabinete de ministros y candidato de Santa Cruz y candidato a diputado nacional por Provincias Unidas Por Santa Cruz, realizó su cierre de campaña este jueves en Pico Truncado.

En el gimnasio del Polideportivo “Patricio Eladio Azocar” del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER), el candidato estuvo acompañado por el gobernador Claudio Vidal, Gisella Martínez y Juan José Ortega, titulares de la lista, y Constanza Walterina Pacheco Vera, Rafael Guenchenen y Mariana Elizabeth Mercado, suplente. Además de intendentes, concejales, funcionarios provinciales y militancia activa.

“Necesitábamos sentir este calor militante, necesitábamos mirarnos, darnos un abrazo, después de tantas semanas recorriendo la provincia de Santa Cruz y cada calle de cada pueblo. Corresponde dar las gracias, primero, a Dios todopoderoso que nos da las fuerzas para levantarnos todos los días a cada uno de nosotros.

“Más en los terrenal, quiero dar las gracias a todos los que trabajaron para que se pudiera viajar desde la provincia de Santa Cruz hasta Pico Truncado, donde hoy late el corazón de la provincia. Los bombos son diástole, sístole, de un pueblo que vive y siente y tiene sangre caliente”, expresó enérgico.

Agradeció “sé que han pasado días entero trabajando en la logística y la organización”.

“Hay que poner a Santa Cruz de pie y lo vamos a hacer como que Dios existe”, aseveró Daniel Álvarez. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

Truncado, la “cuna” de Ser

“No es casualidad que hoy estemos en Pico Truncado, en este lugar seguramente fue la génesis de lo que hoy es un frente electoral. Esta fue la cuna de un movimiento político que está consolidado y va a seguir creciendo porque el horizonte es infinito para Provincias Unidas por Santa Cruz, para cada uno de los partidos políticos que están y van a seguir viniendo para nutrir y alimentar un frente político que tiene como destino final algún momento llegar otra vez a la presidencia de la Nación con trabajadores a la cabeza”, aseveró el candidato.

“Fue acá donde se empezaron a dar los primeros ejemplos de que es lo que tiene en la cabeza y el corazón nuestro líder político, el gobernador Claudio Vidal”, recordó.

Álvarez recordó que justamente en Pico Truncado después de 17 años se retomó la construcción de una escuela y llegó el gas a 150 familias después de 30 años “donde si golpeas con fuerza, el gas brota”.

“Lo único que hacía falta era decisión política, coraje y ganas de trabajar por lo demás”, remarcó.

“Nosotros creemos en Dios, pero creemos en Dios en serio, lo llevamos a la práctica. Dice la biblia ‘amarás a tu prójimo como a ti mismo’ y cuando eso se traslada a un gobierno, el prójimo que está en el gobierno trabaja para los demás desde el corazón, eso es lo que hace este gobernador y su gabinete”, remarcó.

Álvarez reconoció el complejo escenario económico a nivel nacional. “Los más golpeados son los trabajadores, pero mientras en el resto del país por decisión del gobierno nacional se paraliza la obra pública y quedan centenares de trabajadores de la construcción en la calle, en esta provincia se reactiva”, comparó.

En este sentido, señaló que en Santa Cruz “se piensa en el trabajador porque hay un trabajador que conduce, que sabe lo que son las necesidades, que sabe lo que es pasar hambre. El desvelo de este gobernador y de este candidato a diputado nacional es que no tiene que haber un santacruceño sin trabajo, tenemos los recursos”.

Multitudinario cierre de campaña en Pico Truncado. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

Convergencia

Por otra parte, el candidato a diputado nacional consideró: “Estamos siendo un faro para el resto del país. En Santa Cruz se han unido los partidos políticos, se ha unido el movimiento obrero, están volviendo a levantarse las banderas del peronismo en estos actos políticos, están mezclándose con las banderas del partido centenario radical, con las de Moveré, con las de Encuentro Ciudadano.

“Estamos mostrándole al país que cuando el pueblo se une nada es imposible. Santa Cruz inició un camino de recuperación que ya es irreversible, vamos camino a reconstruir y a poner de pie a nuestra provincia, haciendo lo que sabemos hacer los trabajadores: trabajando todo el día, fines de semana, sin feriado, consciente de que la única manera de levantar al país es dándolo todo”, subrayó.

“Hay un gobernador serio que tiene las pelotas bien puestas para llevar adelante a Santa Cruz”.

Finalizando, manifestó: “Vamos a llegar al Congreso si el electorado nos honra con su confianza y vamos a estar espalda con espalda con este gobernador. No vamos a ir al Congreso para estar callados la boca y de brazos cruzados mientras una provincia como la nuestra le dio recursos al resto del país durante décadas. Ahora hay un gobernador serio que tiene las pelotas bien puestas para llevar adelante a Santa Cruz y que necesita de cada uno de nosotros para ayudarlo”.

“Cada uno de nosotros sabe qué va a votar este domingo, cada uno de nosotros está convencido de estar en este proyecto ¿Qué le tenemos que decir a aquellos que están indecisos, a los que habían entregado un voto de confianza a quien hoy está gobernando la presidencia de la Nación? No descrean de la política y por sobre todas las cosas, no guarden silencia, ni se queden en casa el domingo. No demos la posibilidad de que vuelvan a tomar lugares de decisión los que ya estuvieron en el gobierno provincial y en la presidencia de la Nación, que nos dejaron una provincia atrasada, en desidia, abandonada y como si fuera poco tuvieron 16 años en el gobierno nacional y en Santa Cruz, no se ve. ¿Dónde está el fruto de haber tenido tres períodos presidenciales y una vicepresidencia?”, interrogó.

“Somos una opción distinta porque somos trabajadores”.

Álvarez también apuntó al gobierno nacional de Javier Milei. “Su forma de practicar la política es retirarse de sus misiones y funciones, dejando a miles de trabajadores en la calle, dejando de invertir en obra pública, retirándole planes sociales a todas las provincias”.

“Somos una opción distinta porque somos trabajadores y solamente un trabajador sabe lo que le pasa y qué necesita el otro trabajador”, sostuvo y agregó “nuestra misión es poner a Santa Cruz de pie”.

El candidato estuvo acompañado por el gobernador Claudio Vidal, Gisella Martínez y Juan José Ortega, titulares de la lista, y Constanza Walterina Pacheco Vera, Rafael Guenchenen y Mariana Elizabeth Mercado, suplente. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

La competencia

El candidato a diputado nacional también se refirió, sin nombrarlos, a sus principales contrincantes: Jairo Guzmán por la Libertad Avanza y Juan Carlos Molina por Fuerza Santacruceña. “Por un lado, van a ver al representante del gobierno nacional recorriendo la provincia, sembrando odio, faltándole el respeto a sus pares, insultando a los compañeros gremialistas, insultando a los periodistas, mirando por arriba del hombro a las comunidades pequeñas, ni siquiera visitándolas. ¿Ese es el equipo de conducción que necesita Santa Cruz? Claramente, no”, manifestó.

Por otro lado, mencionó que “han puesto una figura nueva, como caída del cielo para limpiar una imagen sucia que han dejado de la provincia y de un país que miró a nuestra provincia como la cuna de la corrupción”.

“El hábito no hace al monje, hay que hablar con el corazón. Y si se creen Dios hay que practicar sus leyes todos los días, hay que estar limpio de cara a la sociedad”, advirtió.

Casi en el cierre, Álvarez recordó que la propuesta de Provincias Unidas Por Santa Cruz tienen nombres y apellidos de “gente limpia que no tiene causas, que no tiene denuncias, que puede mirar a la cara a cualquiera y que puede caminar por la calle. Hay gente que tiene ganas de hacer cosas por los demás, acá estamos los que hemos nacido en cunas humildes, los que no olvidamos lo que es estar sin laburo, acá estamos los que queremos trabajar para que nunca más haya un santacruceño sufriendo la indignidad de no tener trabajo“.

“Cada vez que levantemos la mano, vamos a tener muy en claro lo que nos pidió el compañero Rafael Guenchenen, ahí van estar las comunidades más pequeñas de Santa Cruz, van a estar apoyadas por este diputado nacional. Cada pueblo de Santa Cruz va a tener un representante que va a levantar la voz y la mano y va a hacer sentir que Santa Cruz late y tiene fuerza. Hay que poner a Santa Cruz de pie y lo vamos a hacer como que Dios existe“, concluyó.

El gobernador Claudio Vidal también hizo uso de la palabra en el polideportivo colmado.

“Sé lo que se siente no tener empleo, sé lo que se siente no poder llevar el pan a la casa”, empatizó y afirmó “ojalá pudiéramos revertir esta situación inmediatamente”.

Además, observó que es una situación que cíclicamente se repite en Argentina. “Sé de las críticas, las escucho, la asimilo, trabajamos para mejorar en un contexto nacional muy difícil”, sostuvo.

“Tengo responsabilidad y la obligación de decir las cosas como son, miedo sólo a Dios, confío en Dios plenamente que nos va a dar la fuerza necesaria para levantar esta provincia del desastre económico, social y político que nos dejaron”, manifestó.

“No es una tarea fácil que pueda llevar adelante si ustedes no ayudan, es por eso que este tipo de encuentros nos llena de satisfacción, pero también nos empuja y nos comprometen a seguir adelante”, aseguró Vidal.