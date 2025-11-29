Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de dos años de relación, con crisis y distanciamientos en el medio-, Marcelo Tinelli anunció su separación de Milett Figueroa, a quien conoció en las pistas de “El Bailando” (América TV); ante la repercusión que generó la noticia, la modelo peruana rompió el silencio, pero con cierta cautela.

“Quiero agradecerle muchísimo a ella por todos estos años de amor que me ha dado; lo estaba por decir en estos días y quería hacerlo en este programa, en este lugar, que es donde merezco decir las cosas y donde la gente merece escucharlas bien, desde un lugar de amor”, mencionó el conductor en su programa de streaming “Estamos de Paso” (Carnaval).

En este marco, hizo hincapié a que el final de noviazgo se dio en buenos términos. “Habla bien de nosotros terminar bien algo, cerrar bien los ciclos; me parece que es de buena persona hacerlo. Gracias, amor, por darme lo que me has dado en todo este tiempo”, prosiguió.

Y, añadió: “Es una persona que ha sido mi amor, le quiero decir así, despedirla de esa manera. Se despide de este momento de mi vida y, bueno, no sé qué puede pasar el día mañana. Muchísimas gracias”.

A raíz de aquella declaración, Karina Iavícoli contó en “Intrusos” (América TV) que se había contactado con la influencer de 33 años y leyó la conversación que tuvo con ella vía WhatsApp. “Primero, gracias por preguntar. No estoy triste, estamos bien. La decisión fue mutua”, le confió Milett a la periodista; luego, la panelista remarcó cuál fue la pregunta que la actriz evitó responder: “Acá se abre un grieta, porque le pregunté tres veces si hubo terceros en discordia y no me lo contestó… Evitó la respuesta todo el tiempo”.

Y, cerró: “Estamos bien, te pido perdón por no entrar en detalles. No quiero que nada de lo que diga se pueda malinterpretar. Cerramos esta historia con mucho amor, no tengo nada más que decir”.

Minutos antes, Paula Varela reveló que la decisión la tomaron el martes por la tarde, antes del anuncio formal del conductor en su programa. “Venían de un desgaste y con proyectos personales”, señaló la panelista.

