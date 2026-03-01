Una nueva polémica sacude a “Gran Hermano Generación Dorada” (Telefe) y tiene como protagonista a Brian Sarmiento, quien quedó en el ojo de la tormenta por un conflicto judicial que podría derivar en un embargo sobre el dinero que percibe dentro del reality; la versión empezó a circular en programas de espectáculos y redes, donde se instaló el rumor de un reclamo vinculado a una presunta deuda por alimentos.

Según trascendió en el mundo del espectáculo, la madre de una de sus hijas habría impulsado una presentación judicial para que se retenga parte del ingreso que el mediático cobra por su participación en el programa conducido por Santiago del Moro; la intención sería garantizar el pago de la cuota alimentaria mediante una medida directa sobre el cachet que recibe mientras permanece dentro de la casa.

En medio de la viralización del tema, la periodista Laura Ubfal hizo referencia a la situación en redes y aportó visibilidad a la versión; en un mensaje publicado en X (ex Twitter), citó lo comentado en un streaming de espectáculos: “Cuentan en #ElEjercitodelaMañana que, la ex de Brian Sarmiento, Tessie Poza, pide el embargo de su cachet en Gran Hermano porque no le pasa alimentos a su hija de 10 años”. El posteo fue replicado rápidamente y contribuyó a que, la información ganara volumen en medios y portales.

Aunque no hay confirmación oficial sobre el estado del expediente ni detalles judiciales concretos, el tema generó fuerte repercusión por el impacto que podría tener en el reality; en caso de avanzar una medida formal, la producción podría verse obligada a acatar una orden judicial sobre los pagos al participante.

