Las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) renuevan su energía con el inicio del repechaje, una instancia que promete sacudir la competencia y mantener en vilo a los seguidores del ciclo; por primera vez en esta temporada, el reality abre la puerta a una combinación inédita de estrategias, emociones y sorpresas: regresan exparticipantes ansiosos por una segunda oportunidad y se suman figuras que debutan en el certamen.

La dinámica del repechaje reúne a quienes ya se despidieron del delantal, pero, ahora, vuelven con la ilusión de reescribir su historia: Walas, Sofi Martínez, Julia Calvo, Esteban Mirol y Luis Ventura encabezan el grupo de quienes buscan revancha; a ellos, se suma Emilia Attias, la última eliminada del programa, cuya salida resultó inesperada.

La incorporación de estas figuras introduce nuevas dinámicas y despierta expectativas, tanto en el jurado como en los participantes que buscan recuperar su lugar.

La gala en la que Attias debió dejar la competencia, se vivió en un clima cargado de tensión: Miguel Ángel Rodríguez, Marixa Balli, Claudio Turco Husaín, La Joaqui, Cachete Sierra, Andy Chango y Emilia debieron replicar una torta de chocolate de alta complejidad: tres capas de bizcochuelo, relleno de dulce de leche y pasta de maní, y una ejecución precisa en apenas 60 minuto; el jurado, fue contundente desde el inicio: buscaban equilibrio, prolijidad, estructura y, sobre todo, respeto absoluto por los tiempos de cocción.

En el tramo final de la gala, Donato de Santis, integrante del jurado con Germán Martitegui y Damián Betular, llamó al frente a los últimos tres participantes: Marixa, el Turco y Emilia, quienes sabían que podría tratarse de la jornada noche en la competencia. “Una noche oscura que, para uno de ustedes, se pone un poquito más oscura”, anticipó el chef, aumentando el dramatismo del momento. La primera en ser salvada fue la Cachaca y, finalmente, la ex Casi Ángeles se convirtió en la reciente eliminada del reality de cocina.

Durante la despedida, la actriz, manifestó: “Estoy muy agradecida por esta experiencia; me voy con el corazón lleno, me llevo amigos y un montón de aprendizajes”. La emoción fue compartida por sus compañeros, quienes la rodearon entre abrazos y palabras de afecto. “No me esperaba irme hoy, pero así es el juego y lo acepto”, añadió, visiblemente conmovida.

