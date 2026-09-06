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Ante el fuerte crecimiento del endeudamiento de los hogares, comenzó a regir el nuevo sistema de Cobro Con Transferencia (CCT), regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El mecanismo permite que bancos y billeteras virtuales gestionen el cobro de cuotas de préstamos mediante débitos sobre cuentas bancarias o virtuales.

La implementación de este sistema generó preocupación entre trabajadores y deudores, especialmente ante la posibilidad de que los descuentos alcancen cuentas donde se depositan salarios. Sin embargo, existen condiciones que las entidades deben respetar para efectuar los cobros.

El abogado Félix Lecot, especialista en reestructuración y negociación de deudas, explicó a la periodista Marina Hermoso de C5N, cuáles son los principales aspectos que deben tener en cuenta los usuarios para evitar débitos indebidos y proteger sus ingresos.

Qué es el sistema de Cobro Con Transferencia

El CCT habilita a las entidades financieras y proveedores de servicios de pago a gestionar el cobro de cuotas mediante transferencias y débitos sobre cuentas identificadas mediante CBU o CVU.

De acuerdo con la explicación del especialista, el nuevo esquema alcanza a créditos contraídos desde el 31 de agosto, por lo que las personas que hayan tomado préstamos a partir de esa fecha deberán prestar especial atención a las autorizaciones otorgadas al momento de contratar.

La medida busca mejorar los mecanismos de cobro frente al aumento de la morosidad, aunque también abrió interrogantes sobre el impacto que puede tener sobre los ingresos de las familias.

¿Pueden debitar todo el sueldo?

Una de las principales dudas de los trabajadores es qué puede ocurrir cuando el salario se acredita en una cuenta bancaria y existe una deuda con otra entidad o una billetera virtual.

Según Lecot, el sistema no habilita a retirar indiscriminadamente el dinero de una cuenta ni a vaciar una cuenta sueldo. El débito debe corresponder a la cuota pactada y contar con la autorización correspondiente.

“El embargo sobre una cuenta bancaria es una medida exclusiva de un juez en un proceso judicial, no debe confundirse con un mecanismo de cobro contractual”, explicó el abogado.

En ese sentido, remarcó que el salario tiene carácter alimentario y que el mecanismo de cobro no debería utilizarse para afectar la subsistencia del trabajador.

Qué condiciones deben cumplir las entidades

El especialista detalló una serie de requisitos que deben respetarse antes de efectuar un débito:

Debe existir una autorización expresa del usuario para realizar el cobro.

El consumidor puede cancelar o revocar esa autorización en cualquier momento, ya sea mediante la billetera virtual o el banco correspondiente.

El consumidor puede cancelar o revocar esa autorización en cualquier momento, ya sea mediante la billetera virtual o el banco correspondiente. La entidad debe informar por escrito con al menos 24 horas de anticipación antes de realizar el débito.

de anticipación antes de realizar el débito. El monto descontado debe corresponder únicamente a la cuota pactada , sin incorporar recargos o sumas que no hayan sido acordadas.

, sin incorporar recargos o sumas que no hayan sido acordadas. Se permiten hasta tres intentos de cobro mensuales: uno inicial y dos reintentos, a las 48 y 96 horas.

Uno de los puntos que genera dudas está relacionado con las notificaciones. En aquellos casos en los que el aviso se envía por correo electrónico, puede ocurrir que termine en la carpeta de spam y el usuario no llegue a leerlo. Por eso, será clave conocer cómo se aplicará en la práctica el requisito de comunicación previa.

Qué pasa si la deuda está en una billetera y el sueldo en otro banco

El nuevo mecanismo permite que las entidades puedan gestionar el cobro de determinados créditos aun cuando el dinero del usuario se encuentre depositado en otra entidad.

Por ejemplo, si una persona percibe su salario en una cuenta bancaria y mantiene una deuda con una billetera virtual, el sistema puede permitir la gestión del débito correspondiente, siempre dentro de las condiciones establecidas y con la autorización otorgada por el consumidor.

Esto no equivale, sin embargo, a un embargo judicial. Para Lecot, es importante diferenciar ambos mecanismos: mientras un embargo requiere una orden judicial dentro de un proceso, el CCT funciona sobre la base de una autorización contractual.

Cómo actuar ante un débito no autorizado

Ante un descuento que el usuario no reconoce o que considera indebido, el abogado recomendó dejar constancia formal del reclamo y conservar toda la documentación relacionada con la operación.

Su denominado “kit de autodefensa legal” contempla distintas medidas:

1. Reclamar por escrito.

El usuario debe comunicar formalmente a la entidad su negativa o la revocación de la autorización, dejando constancia del pedido.

2. Enviar una Carta Documento.

En caso de corresponder, se puede revocar el consentimiento e intimar a la entidad a devolver los fondos, estableciendo un plazo de 72 horas hábiles.

3. Guardar todas las pruebas.

Es importante conservar capturas de pantalla, conversaciones, correos electrónicos, fechas, horarios y números de reclamo.

“Ante un conflicto, la evidencia es la principal herramienta de defensa”, sostuvo Lecot.

Un escenario de mayor endeudamiento

La puesta en marcha del CCT ocurre en un contexto de fuerte crecimiento del endeudamiento de los hogares. Según los datos mencionados por el especialista, más de 20 millones de personas tienen deudas y alrededor de 7 millones se encuentran sobreendeudadas, mientras que la morosidad en financieras y fintech habría superado el 30%.

Para Lecot, el nuevo sistema puede tener un efecto positivo sobre el cumplimiento de las obligaciones, pero también representa un riesgo si los mecanismos de cobro terminan afectando los ingresos indispensables de las familias.

Por eso, frente a cualquier débito, la recomendación central es revisar las autorizaciones otorgadas, controlar los movimientos de las cuentas y conservar toda la documentación que permita demostrar un eventual descuento indebido.