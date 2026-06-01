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El Gobierno nacional reglamentó este lunes distintos aspectos de la Reforma Laboral mediante el Decreto 407/2026, una norma que introduce modificaciones operativas en el sistema de relaciones laborales y establece, entre otros puntos, un nuevo esquema para la emisión de los recibos de sueldo.

Uno de los cambios incorporados en el Anexo III del decreto establece el diseño que deberán adoptar los comprobantes de liquidación salarial emitidos por los empleadores, con una estructura que incorpora nuevos ítems de exposición obligatoria y una mayor desagregación de los conceptos que integran el costo laboral.

La medida forma parte de la reglamentación de la Ley 27.802 y alcanza a empresas y empleadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo.

Qué cambia en el nuevo recibo de sueldo

El nuevo formato deberá incluir, además de los datos tradicionales vinculados a la relación laboral y la liquidación mensual, una discriminación específica de conceptos vinculados a cargas sociales, contribuciones patronales y costo total del trabajador para el empleador.

Entre los datos obligatorios que deberán figurar se encuentran:

Identificación del empleador y del trabajador

Categoría laboral

Período liquidado

Remuneración básica

Conceptos remunerativos y no remunerativos

Descuentos previsionales

Aportes personales

Obra social

Contribuciones patronales

Costo laboral total mensual

Remuneración neta percibida

Además, el modelo oficial incorpora una representación gráfica que permite visualizar la distribución entre salario neto, descuentos y cargas patronales.

Qué información deberá mostrar el recibo

Así debe ser el recibo de sueldo con la reforma laboral.

De acuerdo con la reglamentación, el recibo deberá exhibir de forma diferenciada tres niveles de información:

Remuneración bruta

Corresponde al total devengado antes de descuentos legales o convencionales.

Descuentos al trabajador

Incluye aportes jubilatorios, obra social, PAMI y cualquier otro descuento autorizado por la normativa vigente.

Costo total del empleador

Se incorpora como dato obligatorio e incluye:

Sueldo bruto

Contribuciones patronales

Aportes al sistema de seguridad social

Cargas adicionales derivadas del vínculo laboral

Este último punto constituye una de las principales incorporaciones del nuevo esquema.

Desde cuándo regirá el nuevo recibo de sueldo

El Decreto 407/2026 reglamenta la implementación del modelo y establece que la autoridad de aplicación dictará las disposiciones complementarias para su adopción operativa.

La adecuación dependerá de los plazos administrativos que establezca la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para su incorporación en los sistemas de liquidación de haberes.

Las empresas deberán adaptar sus sistemas de recursos humanos y software de liquidación salarial para cumplir con la nueva estructura.

El cambio forma parte de la reglamentación de la Reforma Laboral

El nuevo recibo se integra a una batería de disposiciones reglamentarias que alcanzan distintos aspectos del régimen laboral.

Entre los principales puntos del Decreto 407/2026 figuran:

Licencias médicas digitales

Las prescripciones que indiquen reposo laboral deberán emitirse mediante plataformas digitales registradas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias.

La normativa establece que deberán contener:

Diagnóstico médico

Tratamiento indicado

Cantidad de días de reposo

Firma electrónica del profesional habilitado

Solo se admitirán certificados en soporte papel ante falta de conectividad o contingencias técnicas debidamente acreditadas.

Plataformas digitales bajo control de Transporte

La reglamentación establece que la actividad desarrollada mediante aplicaciones de transporte y reparto quedará bajo la órbita de la Secretaría de Transporte.

Cambios en acuerdos de desvinculación

Los acuerdos de extinción del contrato de trabajo podrán ser homologados por la autoridad administrativa previa verificación de legalidad y control de inexistencia de vicios del consentimiento.

Sistema de notificación jubilatoria

La ANSES deberá implementar un mecanismo de notificación automática a empleadores sobre el inicio y finalización de trámites jubilatorios.

Cómo impactará en empleadores y trabajadores

La implementación del nuevo recibo implicará modificaciones en los procesos administrativos de liquidación y registración salarial.

Para los empleadores, supondrá la adecuación de sistemas informáticos y formatos documentales.

Para los trabajadores, el nuevo esquema incorporará información detallada sobre la composición integral de la liquidación salarial y del costo asociado al vínculo laboral.

El modelo aprobado por el Poder Ejecutivo forma parte de la etapa de reglamentación operativa de la Reforma Laboral y se aplicará conforme a los plazos que establezcan las disposiciones complementarias de la Secretaría de Trabajo.