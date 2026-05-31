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Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) ultima los detalles de producción de cara a lo que será su decimoséptima gala de eliminación, programada, de manera oficial, para este lunes 1 de junio.

En este marco, las mediciones informales conducidas por los cronistas que siguen la competencia ya arrojaron sus primeras conclusiones y, de acuerdo al universo virtual, el destino del juego se debate entre dos jugadoras específicas que pelean, mano a mano, por el boleto de salida.

Cabe destacar que, tras una semana repleta de cruces verbales y estrategias cruzadas, Brian Sarmiento, Tatiana “Tati” Luna, Catalina “Titi” Tcherkaski, Gladys “La Bomba” Tucumana, Tamara Paganini y Leandro Nigro quedaron bajo la lupa de los televidentes del reality conducido por Santiago del Moro.

Quién se va este lunes, según la encuesta de Fefe Bongiorno

A raíz de una consulta interactiva lanzada por “Fefe” Bongiorno, considerado el principal analista del programa de convivencia, la audiencia se volcó, en masa, a expresar sus preferencias de expulsión.

Entre las opciones, Tatiana “Tati” Luna se posicionó al frente con un 32,9% , escoltada a una distancia ínfima por Catalina “Titi” Tcherkaski, quien se adueñó de un preocupante 32,3%.

El listado de porcentajes de rechazo continuó con la figura de Gladys “La Bomba” Tucumana, consolidada en el tercer puesto de las votaciones con un 27,6%; por otro lado, “otros” se ubicó en el cuarto escalón, reteniendo un 7,1% de los sufragios computados en la red social “X”.

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