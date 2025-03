"No lo vamos a tener mucho tiempo acá"

El Torneo Apertura de la Liga de Fútbol Sur tenía un partido postergado de la primera fecha, y anoche finalmente se disputó en la cancha del Boxing Club. Con una actuación contundente, el equipo de Javier Guerreiro goleó 5-0 a Boca RG y sumó su segunda victoria consecutiva en el campeonato. Sin embargo, más allá del resultado, el encuentro dejó una historia para destacar: el debut en Primera del joven defensor Santiago Chávez, de solo 15 años, quien dio sus primeros pasos en la máxima categoría del club que lo recibió en su pensión hace apenas dos meses.

Su ingreso al campo de juego se dio en el segundo tiempo, cuando reemplazó a Óscar Mansilla tras una lesión. Fue un momento especial, no solo para él sino también para sus compañeros de la quinta y sexta división, que estuvieron en la tribuna alentándolo. “Entré medio nervioso, quería hacer todo bien, pero después de un par de pases agarré confianza y me solté un poco más“, contó el juvenil en diálogo con Radio LU12 AM680.

El camino de Santiago hacia el Boxing comenzó el año pasado, cuando llamó la atención del “Albiverde” en un torneo de futsal. Sin embargo, no pudo viajar en ese momento por falta de medios, aunque la oportunidad volvió a presentarse a fines de 2023. “En diciembre me volvieron a llamar, y esta vez sí pude venir a probarme“, relató.

Desde entonces, su crecimiento ha sido constante. Kike Martínez, coordinador de las juveniles del club, destacó el proceso de adaptación del defensor. “Cuando llegó, tuvimos que adecuarlo a la cancha de once. Vimos que podía desempeñarse como marcador central o lateral izquierdo. Justamente en Primera le tocó debutar en esa última posición y lo hizo bastante bien”, explicó.

FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

El juvenil tuvo su primera prueba en diciembre y luego fue convocado nuevamente en enero, ya con el visto bueno de la dirigencia del club y la recomendación de Eduardo Toledo.

El técnico de Primera, Javier Guerreiro, siguió de cerca la evolución del juvenil y decidió integrarlo progresivamente al plantel mayor. Hace unas semanas comenzó a entrenar con el equipo, y su inclusión en el banco de suplentes el domingo pasado fue la antesala de su debut.

Martínez destacó la importancia de este tipo de procesos dentro del Boxing, que en los últimos años ha impulsado a varios juveniles desde su cantera a la Primera. “El año pasado debutaron chicos como Ludueña, el arquero que hoy está en Defensores de Belgrano. Hoy le tocó a Santi, y es un orgullo para todos los que trabajamos en el club”, sostuvo.

El coordinador también resaltó el trabajo integral que se realiza con los chicos que viven en la pensión del club. “Tenemos 14 juveniles alojados, todos van al mismo colegio, y la rectora, Cecilia Campos, nos ayuda mucho para que no pierdan el ritmo escolar. Además, hay un equipo que se encarga de su formación, no solo en lo futbolístico sino también en lo personal”, comentó.

La vida en la pensión

Para cualquier joven que deja su hogar para perseguir un sueño, el cambio de ciudad y de rutina es un desafío. Santiago, que es el menor de seis hermanos, mantiene contacto diario con su familia. “Me escriben seguido, hablamos todos los días“, contó con una sonrisa.

Su adaptación a la vida en la pensión ha sido positiva, aunque con las exigencias propias del proceso. “Hay reglas de convivencia que hay que cumplir, y al principio costó un poco, pero lo van llevando bien. Trabajamos mucho con los padres para que los chicos estén contenidos y se sientan acompañados”, explicó Martínez.

Santiago también avanza en su educación y cursa cuarto año en la Escuela Secundaria N°10 de Río Gallegos. “Es importante que no descuiden el colegio, porque en el futuro eso les va a servir, tanto para su vida como para su carrera deportiva”, subrayó el coordinador.

El debut de Santiago Chávez es solo el primer paso de un camino que, según los formadores del Boxing, puede llevarlo lejos. “Esta experiencia le va a servir muchísimo. No creo que lo tengamos mucho tiempo en el club, porque tiene muchas condiciones“, aseguró Martínez.

La apuesta del Boxing por sus inferiores se ve reflejada en el crecimiento de su plantel juvenil. “Este año hemos subido 14 chicos de inferiores a Primera. Queremos que el jugador local tenga su oportunidad, y también aquellos que vienen de afuera a formarse con nosotros”, explicó.

Para el joven defensor, la meta ahora es seguir creciendo y aprovechar cada oportunidad. “Al principio, cuando llegué a cancha de once, me costó entender un poco el juego, pero entrenando y con el apoyo de mis compañeros, cada vez me siento mejor”, reconoció.

Mientras tanto, el Boxing se prepara para su próximo desafío en el Apertura. Este domingo, a las 16 horas, recibirá a Ferrocarril YCF. Y, quién sabe, quizás con otra oportunidad para que Santiago siga sumando minutos en la Primera.