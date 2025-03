Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Se dio vuelta el reloj de arena para las elecciones legislativas 2025, que en Santa Cruz pondrán en disputa tres bancas de diputados nacionales. A los diferentes sectores políticos les queda poco tiempo para dirimir sus diferencias y presentar una lista única o, en caso de no lograrlo, batirse en una interna que siempre deja heridos.

La suspensión de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) lleva a los partidos políticos a retrotraerse previo a 2011, cuando debían elegirse los candidatos mediante internas. Y como en la UCR y en el Partido Justicialista suenan distintos nombres de diferentes sectores políticos, no sería impensada una convocatoria para elegir una lista entre más de una opción.

Pero los partidos están a contrarreloj. Una interna partidaria, convocatoria mediante, lleva alrededor de 90 días. Las elecciones nacionales se hacen el 26 de octubre, por lo que queda margen para realizar las internas partidarias, pero tampoco sobra tanto tiempo y ya hay sectores internos que las empiezan a pedir a los distintos órganos partidarios. De hecho, el 17 de agosto es la fecha límite para la inscripción de candidaturas.

El PJ

En eso anda el Partido Justicialista, que aunque su interna parezca a simple vista un mar de tranquilidad, por debajo corre un tsunami. Esta semana, por poner un ejemplo, el concejal de El Calafate Juan Carlos Rueda, identificado con el Gobierno provincial de Claudio Vidal, y el dirigente de Río Gallegos Manuel Gómez pidieron formalmente la convocatoria a elecciones internas.

“Motiva la presente el hecho que, como es de su conocimiento, se suspendieron las PASO y la reciente publicación del cronograma electoral nacional”, comienza la nota. Por tal motivo, exigieron: “Convocar a elecciones internas del Partido Justicialista para la designación de candidatos a diputados nacionales para principios de abril de este año”.

Asimismo, pidieron que se dé a conocer cómo está conformada la junta electoral provincial para poder pedir, entre otras cosas, la cantidad de avales a presentar por lista, teniendo en cuenta que la Carta Orgánica no plantea ningún porcentaje y el 15% se tomaba en base a la Ley de Lemas que ya fue derogada. Por lo que propusieron que se aplique el criterio fijado por el Consejo Nacional del PJ en la última convocatoria a internas nacionales, estableciendo un mínimo del 2% de firmas.

Pero el tema no quedó ahí. El diputado provincial y exgobernador Daniel Peralta también se sumó al pedido de abrir las internas en el PJ. “El peronismo debe convocar a elecciones internas para definir sus candidatos a diputados nacionales“, afirmó en redes sociales y agregó: “El 11 de abril en nuestra Cuenca Carbonífera vamos a fijar nuestra posición. Santa Cruz somos todos”.

La nota pidiendo elecciones internas en el PJ.

¿Qué harán los sectores, a priori, mayoritarios del PJ? El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, amagó dejar pasar estas elecciones. A fines de 2024 se decía que no iba a darles importancia a las legislativas y que se iba a enfocar en 2027. Sin embargo, pocos creyeron en esa teoría e hicieron bien. Como todo líder de un espacio político, no va a dejar pasar ninguna elección. El tema es con la intensidad con que se la tome.

La foto de principios de febrero con Javier Belloni parecía construir una alianza con la que difícilmente podrían competir otros sectores internos. ¿Arreglaron el lugar de la lista? ¿Se empezaron a barajar los primeros nombres? Cuando parecía que todo marchaba con bandera verde, esta última semana habrían surgido algunas diferencias. Cuentan que no son definitivas y que falta una charla.

Si hay cosas que los separan, una los uniría: no querrían que Pablo González sea el candidato de Unión por la Patria. ¿Y entones quién? Ante el mar de diferencias y el resquemor a que el candidato “sea puesto a dedo“, surgió un nombre: Darío Menna, el intendente de Río Turbio. ¿Fue Máximo Kirchner quien lo propuso para evitar otra interna?

Por el momento, nadie da el brazo a torcer y los días siguen corriendo. Sonaron dos de El Calafate, Juan Paillalef por el sector de Grasso y Jorge Arabel por el de Bellloni, y hasta el del secretario de Legal y Técnica del municipio de Río Gallegos, Gonzalo Chute, entre otros. Lo de Paillalef no es menor, el exconcejal apoyó en su momento a Ricardo Quintela en la interna del PJ nacional, en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Chan.

El oficialismo

Mientras el PJ sigue buscando su lugar, en el oficialismo las cosas parecen un poco más claras. Los “originales” del partido SER quieren que uno de “pura sangre vidalista” encabece la lista. En la meta de largada espera el ahora presidente de Vialidad Provincial, Hernán Elorrieta.

Desde el sector político que gobierna la provincia no quieren correr el riesgo con otro “librepensador“, como califican a Sergio Acevedo. El exgobernador votó casi todas las leyes polémicas en contra del presidente Javier Milei. Y aunque muchas veces podría haberse visto como una estrategia santacruceña para quedar bien con “Dios y con el Diablo“, los que lo conocen a Acevedo saben que es de convicciones fuertes y muy difícil de persuadir.

El intendente de San Julián fue clave en el triunfo de Vidal. Insistirá en llevar a la UCR con SER.

Con los tiempos que se avecinan, desde SER pretenderían un “soldado“, alguien que no dé margen a ninguna duda. ¿Alguien más parecido al perfil del diputado nacional José Luis Garrido? Pero la coalición que llegó al poder en Santa Cruz también debe a sus aliados algunos espacios. ¿Se le dejará el segundo lugar a alguien que provenga de la UCR? ¿Será un o una dirigente cercano/a al vicegobernador Fabián Leguizamón? Son algunas de las preguntas que empezarán a tener respuesta en las próximas semanas.

Otra estrategia aún probable es una alianza con los libertarios, aunque, al menos hasta la fecha, no está acordada. No son pocos los que piensan que de esa unión podrían salir dos de las tres bancas de diputados nacionales. Por ahora en el “comando“ libertario lo descartan, pero siempre aclaran que la que define es Karina Milei.

Como si fuera poco, a medida que pasan los meses se empieza a avecinar una posible disputa interna dentro del oficialismo: el candidato a la intendencia de Río Gallegos. Y en la Cámara de Diputados hay dos que quieren competir por ese sillón: el vicegobernador y el diputado provincial Pedro Luxen. ¿Se avecina otra lucha con “criptonita“?

La UCR y sus luchas

Y si hay internas, la UCR dice “a ese juego me llamaron“. Nadie le va a enseñar al radicalismo cómo es este tema de las disputas intestinas. La concejala Daniela D’Amico ya dijo que quiere ser candidata a diputada nacional y, por si acaso, por estas horas salió a marcarle la cancha a Fabián Leguizamón. “Resulta inaceptable que una persona que no está afiliada a la UCR, quien renunció formalmente a fines del año 2020, pretenda no solamente opinar sobre asuntos internos que no le competen ni le conciernen“, expresó en un comunicado.

Pero no es la única que quiere luchar por la banca. A la actual diputada Roxana Reyes se le vence el mandato y no tendría intenciones de ceder su lugar sin dar batalla. Coqueteó con el Gobierno provincial, luego con La Libertad Avanza, pero hasta el momento iría por dentro de la UCR. ¿Qué otros candidatos pueden aparecer en su camino? Leonardo Roquel es alguien que puede disputarle la banca en una interna. No mucho más. Habrá que esperar a ver qué dice Daniel Gardonio, que fue clave en el armado electoral de Claudio Vidal para la gobernación llevándole la mitad, o algo más, del partido detrás.

Roxana Reyes quiere mantener su banca de diputada nacional.

Por lo pronto, la UCR empezará a debatir su estrategia electoral en la convención prevista para el próximo 12 de abril a las 19 horas en la ciudad de Río Gallegos. Allí, Roxana Reyes y Daniel Roquel, actual presidente de la UCR, están sosteniendo la posición para que el partido entero no se vaya con el “vidalismo“. Si en esa convención gana la posición de Gardonio, no se descarta que Reyes y Roquel “se corten” y no participen de esa alianza. Aunque en política no hay “nunca” ni “para siempre“.

Por otro lado, los “libertarios” de avenida Kirchner se envalentonan con Jairo Guzmán a la cabeza. Creen que conservando algo del voto obtenido por Javier Milei en 2023 los podría ubicar, incluso, primeros en la disputa electoral. Claro, en el medio pasaron cosas, pero dicen que “la fe mueve montañas“. No hay manera, según creen, que no obtengan una de las tres bancas.

Jairo Guzmán, referente de La Libertad Avanza.

Aunque haya algunos distraídos, como los que pensaban que Santa Cruz podía desdoblar sus elecciones como otros distritos (aquí no se puede porque sólo hay comicios nacionales), las luchas internas ya se empezaron a jugar. Y no son pocos los que creen que podrían tener incidencia directa en lo que ocurra en 2027.

Podría influir lo que pasó en Buenos Aires en el cierre de listas en Santa Cruz

Cada distrito tiene su particularidad. Son poco comparables. Por empezar, en la Ciudad de Buenos Aires se desdoblaron las elecciones, algo que no puede hacerse en Santa Cruz ya que no hay voto provincial, sólo comicios para elegir diputados nacionales. Este viernes en CABA, el PRO, que gobierna hace casi dos décadas, presentó a sus candidatos a legisladores porteños, un día antes de que se venza el plazo para la presentación de candidaturas en la ciudad. La lista que impulsa Mauricio Macri es encabezada por la diputada nacional Silvia Lospennato y los demás integrantes son dirigentes históricos del partido amarillo.

Macri versus Milei en capital federal.

El jueves por la tarde, los libertarios anunciaron que el vocero presidencial, Manuel Adorni, será su postulante. Entre los candidatos alternativos, Ramiro Marra busca un lugar en la Legislatura por fuera de LLA. En tanto, Horacio Rodríguez Larreta, exjefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, presentó los primeros nombres de su lista de candidatos para las próximas elecciones porteñas.

Las principales candidaturas del espacio UCR-Evolución quedaron definidas este viernes, durante un acto que encabezó Martín Lousteau. Encabezando la lista del frente se encuentra Lucille “Lula“ Levy, quien es contadora y licenciada en Administración y también es consejera superior de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). En el peronismo intentará disputar bancas con una lista encabezada por Leandro Santoro. Su espacio, “Es Ahora Buenos Aires”, busca unificar las diferentes corrientes del peronismo porteño.