Continúa la polémica en "Bake Off" y arden las redes sociales

Cerca de la gran final, el certamen de la cocina que busca encontrar al “Gran Pastelero Amateur” se convirtió en una olla a presión a punto de estallar. Desde la semana pasada comenzaron las dudas sobre una de sus participantes, Samanta Casais, acusada de ser una estafadora, por tratarse de una pastelera profesional.

En el ojo de la tormenta, la concursante recibió duras críticas de los fans del programa y las redes sociales se llenaron de memes y se viralizaron varias imágenes que probaban que Samanta, una de las candidatas a ganar la competencia, no había cumplido con las reglas del programa.

Ahora se sumó un nuevo condimento a la polémica por la supuesta violación al reglamento, y fueron sus propios compañeros quienes salieron a atacarla. Se filtró un audio cuya emisora sería otra participante, Agustina Guz, en el que hay fuertes declaraciones contra la acusada de fraude, la producción del programa y Telefe.

“Está todo como muy revolucionado porque vos pensá que todo lo que salió de Sami hace que todo el programa parezca una mentira, y yo lo viví. Yo sé que no fue una mentira y todo lo que hicimos para estar ahí”, comienza la grabación.

Simpática y apasionada por la decoración 🍰 no hay dudas que #SamantaBakeOff es muy perfeccionista 🤩 ¡Mirá su camino hacia la semifinal de #BakeOffArgentina! #TeamSamanta 👩‍🍳https://t.co/tMUaC0vjp0 — #BakeOffArgentina (@CocinaTelefe) June 19, 2020

“El tema es que ayer ella nos hizo una videollamada a mí y a Damián, diciéndonos que ella en Café San Juan solo sacaba las entradas, llorando, diciendo que no era pastelera, haciéndose la no sé qué, y yo 'pobre, la está pasando re mal'. Damián estaba atacándola y yo le decía que no haga leña del árbol caído. Y a la tarde me llega que tuvo su propia pastelería. Me llegan las fotos y el video en el que lo nombra, diciendo 'vayan a comprar mis postres'. O sea, y yo digo, ¿puedo ser tan estúpida de defender a alguien que es indefendible?”, expresa indignada la autora del mensaje.

"Samanta, no sé si es bol..., cínica o si los de la producción se están haciendo los bolu... y lo sabían y no nos dijeron nada. Es competencia desleal, Damián está sacado”, concluye el polémico audio que sería de Agustina.

Para colmo, a pocas horas de que se conozcan los nombres de los semifinalistas, desde la cuenta oficial de Twitter de Telefé cometieron un error y publicaron un video promocionando la semifinal donde falta uno de los participantes, por lo que los seguidores del programa asumieron que había sido eliminado.

Spoiler o no, en el texto hacían referencia a cuatro participantes y en el video, que fue eliminado, sólo aparecieron tres: Samanta Casais, Damián Pier Basile y Agustina Guz, infiriendo que Agustina Fontenla será eliminada a la brevedad. De hecho, en el adelanto se la escucha decir a Paula Cháves, la presentadora: “Tres pasteleros, tres desafíos y un único ganador”.