Luego de que se dio a conocer que Camila Mayan demandó a su ex, Alexis Mac Allister, el streamer Martín Pérez Disalvo, mejor conocido como “Coscu”, le contó a sus seguidores que la influencer le genera rechazo, revelación que se hizo viral en la red social “X” y los usuarios dieron sus opiniones al respecto.

Los polémicos comentarios de Coscu sobre Camila Mayan

El streamer, aseguró: “Odio a la ex de Mac Allister“.

Y, prosiguió: “Perdón… no la conozco y “odiar” es una palabra muy fuerte, pero… Cada vez que me aparece algo, no puedo; perdón, no puedo”.

Hasta al momento, la influencer no le respondió. ¿Cómo se lo tomará?.

La repercusión en redes tras las fuertes declaraciones de Coscu sobre Cami Mayan

Algunas personas estuvieron de acuerdo con lo que dijo Disalvo y otros repudiaron su actitud. Mirá las reacciones.

Todos los detalles sobre la demanda que le hizo Camila Mayan a Alexis Mac Allister

Mayan y Mac Allister pusieron fin a su relación tras la victoria de Argentina en el Mundial. La ruptura, que ocurrió en diciembre de 2022, se debió a que el futbolista había desarrollado sentimientos por su mejor amiga de toda la vida, Ailen Cova, con quien mantiene una relación desde su escandalosa separación de la conductora de LUZU TV.

Ahora, surge una nueva controversia en esta historia, ya Fernanda Iglesias contó en “LAM” (América TV), programa conducido por Ángel de Brito, que la influencer decidió demandar a su expareja y campeón del mundo, con el fin de recibir una compensación económica.

Iglesias, informó: “La compensación económica es cuando alguno de los dos cónyuges deja de trabajar y producir dinero por estar acompañando a la pareja”.

En tal aspecto, la panelista explicó que “hubo una mediación con la madre de él, porque es su representante legal. Ya entró la demanda en la Justicia. Ella, le pidió una compensación económica por los cinco años y no se sabe la suma de dinero”, expresó.

Es importante señalar que, al momento de la separación, no se hizo un pedido formal debido a la falta de vínculo legal entre ellos. El único reclamo de Mayan, en ese momento, fue el perro que ambos compartían; sin embargo, tiempo después, decidió accionar.

“Del departamento en alquiler de Cami se ocupó la mamá de Alexis, por dos años; ella tiene el derecho por ser conviviente. Fueron dos años en Inglaterra la convivencia. En Europa, no existe la compensación económica. Cuándo vuelven del Mundial, que es cuando se separan en Argentina, estuvieron la mayor parte de la relación acá”, cerró Fernanda.

