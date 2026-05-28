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Thiago Medina reaccionó furioso al romance de Daniela Celis con Nick Sicario e hizo un picante descargo en redes; el influencer expresó su molestia por las preguntas constantes por el blanqueo de su expareja, madre de sus gemelas, Aimé y Laia, y el streamer con quien ella trabaja.

Cabe destacar que, Medina, ya se había revelado novedades sobre su estado civil y sus ganas de estar en pareja.

“Como todos saben, estoy solo y tranquilo, enfocándome en mí y en las cosas que me gustan; en breve, sale algo nuevo para todos los que me preguntan”, le reveló a sus seguidores.

Y, prosiguió: “Me encantaría conocer a alguien, pero no en este momento; ahora quiero estar solo y disfrutar un poco, estar con quien quiera sin tener que estar dando explicaciones y eso, pero… No estoy cerrando a conocer a nadie”, aclaró en una segunda publicación el influencer.

La furiosa reacción de Thiago Medina luego de que Daniela Celis blanqueó su romance con Nick Sicario

“Yo no tengo que estar dando explicaciones de nada… ya somos todos grandes y cada uno sabe lo que hace…”, comenzó diciendo Medina.

“Cada uno con lo suyo… Yo no estoy para sumarme a este teatro”, lanzó, picante, en contra de su expareja.

“Déjenme hacer tranquilo la mía que yo no molesto a nadie”, cerró en su descargo el influencer.

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