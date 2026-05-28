Tras agotar seis shows en el Movistar Arena para su “Quimera Tour”, María Becerra sorprendió a sus fanáticos al anunciar una nueva fecha.

La artista se presentará el 13, 14, 15, 17, 18 y 19 de noviembre y reveló que, también, estará dando su su show el 26 del mismo mes. “Largamos la séptima del “Quimera Tour” en Buenos Aires ¡Qué emoción!”, escribió la joven en sus redes.

Las entradas saldrán a la venta este miércoles 26 de mayo, a las 13 hs, en la página oficial del Movistar Arena:https://www.movistararena.com.ar/show/993a2d46-39d7-4455-b199-87a5a2dc9b83

“Los amo; ya quiero verlos a todos”, cerró Becerra, junto a la nueva imagen promocional del show.

¿Cuánto cuestan las entradas para María Becerra?

CAMPO $85.000 +S/C
PLATEA BAJA 1 $150.000 +S/C
PLATEA BAJA 2 $120.000 +S/C
PLATEA ALTA 1 $75.000 +S/C
PLATEA ALTA 2 $60.000 +S/C

