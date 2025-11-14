Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cris Morena reveló que es víctima de acoso desde el 2020, una situación que se extendió por un lapso de cinco años; el hombre denunciado, identificado como Leandro Lo Giudice y de 51 años, motivó una nueva intervención judicial luego de ser detectado en las inmediaciones de la productora; por este motivo, la Justicia emitió nuevas restricciones de acercamiento.

Los detalles sobre el caso se conocieron en el programa “Tarde o Temprano”. “En el 2020, hay una denuncia: este hombre empieza a incumplir, desde julio, a esta parte y, ahora, vuelve a hacer una denuncia por desobediencia”, contó Belén Ludueña, quien confirmó que el hombre vive en Lanús.

“Me llama la atención, porque estoy viendo el Instagram de este hombre; por ejemplo, lo sigue Roberto Piazza… a él le pone likes Roberto Piazza; tiene una foto con Claudia Puyó, es músico; evidentemente, tiene contacto con gente de la farándula, porque para que te siga Roberto Piazza…”, agregó Fernanda Iglesias.

¿Qué restricciones le puso la justicia al hombre que acosa a Cris Morena?

El periodista Mauro Szeta contó, a través de su cuenta de “X”, cuál es la situación judicial del hombre. “El imputado ya cumplió con una probation por acosos y hostigamiento ocurrido en 2021; ahora, Leandro Lo Giudice volvió a merodear a Cris; le colocaron una tobillera de control”, dijo, y, detalló: “La restricción perimetral, contra el acosador de Cris Morena, es de 1000 metros de distancia y con tobillera de control”.

Por último, el periodista comentó sobre Leandro Lo Giudice: “La medida la impuso la fiscalía 10 de CABA. La seguidilla de acosos empezó en 2020; fueron en distintos lugares y terminó con una probation al acusado”.

