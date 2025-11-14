Your browser doesn’t support HTML5 audio
Cris Morena reveló que es víctima de acoso desde el 2020, una situación que se extendió por un lapso de cinco años; el hombre denunciado, identificado como Leandro Lo Giudice y de 51 años, motivó una nueva intervención judicial luego de ser detectado en las inmediaciones de la productora; por este motivo, la Justicia emitió nuevas restricciones de acercamiento.
Los detalles sobre el caso se conocieron en el programa “Tarde o Temprano”. “En el 2020, hay una denuncia: este hombre empieza a incumplir, desde julio, a esta parte y, ahora, vuelve a hacer una denuncia por desobediencia”, contó Belén Ludueña, quien confirmó que el hombre vive en Lanús.
“Me llama la atención, porque estoy viendo el Instagram de este hombre; por ejemplo, lo sigue Roberto Piazza… a él le pone likes Roberto Piazza; tiene una foto con Claudia Puyó, es músico; evidentemente, tiene contacto con gente de la farándula, porque para que te siga Roberto Piazza…”, agregó Fernanda Iglesias.
¿Qué restricciones le puso la justicia al hombre que acosa a Cris Morena?
El periodista Mauro Szeta contó, a través de su cuenta de “X”, cuál es la situación judicial del hombre. “El imputado ya cumplió con una probation por acosos y hostigamiento ocurrido en 2021; ahora, Leandro Lo Giudice volvió a merodear a Cris; le colocaron una tobillera de control”, dijo, y, detalló: “La restricción perimetral, contra el acosador de Cris Morena, es de 1000 metros de distancia y con tobillera de control”.
Por último, el periodista comentó sobre Leandro Lo Giudice: “La medida la impuso la fiscalía 10 de CABA. La seguidilla de acosos empezó en 2020; fueron en distintos lugares y terminó con una probation al acusado”.
