En el mes de noviembre y diciembre, APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas), la entidad que preside Luis Ventura, se prepara para reconocer a diferentes áreas del mundo artístico; además, contará con la transmisión de distintos medios.

Todos los Martín Fierro que se vienen en noviembre y diciembre

El Martín Fierro Latino se llevará a cabo el domingo 23 de noviembre; la versión internacional del premio, orientada a figuras de habla hispana en todo el continente, se emitirá por “DGO”, consolidándose como una propuesta de alcance regional; se espera una alfombra roja con celebridades de diversos países.

El Martín Fierro de Cable se hará el jueves 27 de noviembre en Parque Norte; habrá, aproximadamente, 800 invitados y se transmitirá por C5N; será conducido por José María Listorti y Lizy Tagliani y la alfombra roja estará a cargo de Pía Shaw; será uno de los eventos más grandes del calendario.

El Martín Fierro de Danza se realizará el domingo 7 de diciembre en Parque Norte y lo transmitirá “Canal A”; este reconocimiento al arte escénico y la performance celebra compañías, bailarines, teatro musical y shows televisivos.

El Martín Fierro de Cine se hará el lunes 8 de diciembre en La Usina del Arte con la conducción de Teté Coustarot y será televisado por “América”.

El Martín Fierro de Streaming se hará el domingo 14 de diciembre y se llevará a cabo en el Centro de convenciones de Buenos Aires; se transmitirá por “Olga” y streaming Telefe.

