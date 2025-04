Cristina Fernández de Kirchner pidió retirar el proyecto de elecciones concurrentes en provincia de Buenos Aires No obstante, insistió con su posición contraria al decreto del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que estableció que los comicios legislativos provinciales se realicen el próximo 7 de septiembre, lo que implica el desdoblamiento electoral respecto del cronograma nacional.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió retirar el proyecto legislativo de elecciones concurrentes para la provincia de Buenos Aires, al argumentar que no se debe “seguir distrayendo tiempo y energías, restándolas a lo que realmente importa”, que es “encarar y resolver los verdaderos problemas que hoy sufren los bonaerenses”.

“Hoy, como presidenta del Partido Justicialista nacional, y a pesar de seguir creyendo que desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires es un error político (Dios quiera que me equivoque), le he pedido a los presidentes de los bloques legislativos provinciales de nuestra fuerza política, compañera senadora Teresa García y compañero diputado Facundo Tignanelli, que desistan del proyecto de ley de concurrencia electoral para que los bonaerenses voten una sola vez”, escribió la ex primera mandataria.

Según consignó el diario Crónica, la ex jefa de Estado no obstante, insistió con su posición contraria al decreto del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que estableció que los comicios legislativos provinciales se realicen el próximo 7 de septiembre, lo que implica el desdoblamiento electoral respecto del cronograma nacional.

“Hoy, 14 de abril, sigo creyendo, junto a otros compañeros y compañeras, que en las próximas elecciones parlamentarias en la PBA, tanto nacionales como provinciales, lo mejor para los bonaerenses en general, y para el peronismo en particular, es votar una sola vez el 26 de octubre”, escribió la ex jefa de Estado en su cuenta de la red social X.

La ex primera mandataria agregó: “O sea: elecciones concurrentes tal y como se viene haciendo hace más de 40 años, desde el advenimiento de la democracia, y bajo administraciones de distinto signo político”.

La ex Presidenta argumentó que “es mejor para los bonaerenses en general porque ir a votar dos veces con una diferencia de seis semanas entre una elección y otra; y, al mismo tiempo, destinar cuantiosos recursos por el desdoblamiento electoral no parece ser lo más aconsejable”.

Amplió que, “sobre todo, en el marco de las dificultades económicas y de toda índole que está atravesando la sociedad producto de las políticas de (el presidente Javier) Milei”.

La ex jefa de Estado precisó que, en la provincia de Buenos Aires, hay más de mil obras públicas paralizadas, al tiempo que sostuvo que ocho de cada diez nuevos desempleados son bonaerenses, la actividad económica cayó 8 puntos interanual, el consumo tiene su peor descenso desde 2016 y se perdieron 11 puntos de Coparticipación Federal. “Éstas son sólo algunas de las calamidades acontecidas desde la llegada de Milei a la Casa Rosada”, cuestionó.

Luego, adujo que votar una sola vez “es mejor para el peronismo en particular porque es un error provincializar la elección al desdoblarla, habida cuenta de las penurias del pueblo bonaerense producto de la caída de recursos”.

La ex Presidenta analizó la última reunión plenaria del Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ) bonaerense

Fernández de Kirchner, después, se refirió a la reunión plenaria del Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ) bonaerense realizada en el partido bonaerense de Moreno el 9 de diciembre del 2024.

“Mirando en retrospectiva, no deja de llamarme la atención que en aquel encuentro nadie pidiera la palabra para argumentar las conveniencias del desdoblamiento”, criticó.

Y amplió: “Sobre todo, teniendo en cuenta que ése era el ámbito más propicio en términos políticos e institucionales para hacerlo, ya que se contaba con la presencia de toda la dirigencia partidaria y de gobierno, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires”.