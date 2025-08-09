Cuándo es el Día del Niño: Javier Milei fijó por decreto el nombre y la fecha para todos los años El Gobierno nacional estableció oficialmente que el Día del Niño se celebrará cada año el tercer domingo de agosto, tras la firma del decreto 562/2025. La medida elimina la denominación “Día de las Infancias” y restablece el nombre tradicional para la celebración, consolidando una fecha fija para todo el país.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei, junto a la ministra de Capital Humano Sandra Petovello, firmaron el decreto 562/2025 que declara el “Día del Niño” el tercer domingo de agosto de cada año en Argentina. La norma fue publicada en el Boletín Oficial el 7 de agosto y establece un marco legal para que todas las instituciones del Estado y la sociedad celebren y promuevan los derechos de la niñez en una fecha unificada.

Esta decisión busca terminar con la incertidumbre que rodeaba la celebración en 2025, año en que la eliminación de las elecciones PASO había generado debates para modificar la fecha, e incluso un breve intento de adelantar la conmemoración al segundo domingo de agosto. Finalmente, el Gobierno optó por respetar la tradición y garantizar estabilidad en el calendario.

De “Día de las Infancias” a “Día del Niño”: un cambio con peso político

La denominación oficial vuelve al tradicional “Día del Niño”, dejando de lado la expresión “Día de las Infancias”, impulsada en 2020 por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia con el objetivo de hacer la celebración más inclusiva y representativa de la diversidad de experiencias infantiles.

Sin embargo, desde la gestión de Milei, se retomó un discurso más conservador, reafirmando la denominación histórica. En agosto de 2024, la Casa Rosada publicó un saludo oficial por el “Día del Niño” con un mensaje crítico hacia la “ideología de género”. Este cambio reflejó un giro en la política pública respecto a cómo se aborda la infancia desde una perspectiva cultural y social.

¿Por qué se celebra el Día del Niño?

El Día del Niño tiene sus orígenes en una resolución de la Asamblea General de la ONU de 1954, que convocó a los países a dedicar un día para fomentar la fraternidad entre niños y niñas y promover su bienestar a través de actividades sociales y culturales.

En Argentina, esta celebración se realiza desde 1960, y más allá de las modificaciones en fechas o nombres, su esencia es la promoción de los derechos infantiles, la salud, la educación y la protección de los niños como el colectivo más vulnerable de la sociedad.

Distinción con el Día Internacional del Niño

Aunque cada país elige la fecha que más le conviene para celebrar a la niñez, la ONU estableció el 20 de noviembre como Día Universal del Niño. Esta fecha recuerda la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño (1959) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), que Argentina ha ratificado y que obliga a proteger integralmente los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El impacto en el comercio: la importancia del Día del Niño para la industria del juguete

El Día del Niño representa uno de los períodos más importantes para el comercio, especialmente para las jugueterías, ya que concentra aproximadamente el 60% de las ventas anuales de juguetes.

En 2024, el sector sufrió una caída del 16% en las ventas, lo que reflejó las dificultades económicas de familias y comercios. Este año, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete confirmó que la fecha fija ayudará a organizar mejor las campañas y evitará confusiones para consumidores y comerciantes.

Además, como parte de la promoción, el jueves 8 de agosto se realizará la “Noche de las Jugueterías 2025”, un evento con descuentos, cuotas sin interés y promociones especiales en todo el país para incentivar las compras anticipadas del Día del Niño.

Debate social: ¿tradición o inclusión?

La discusión sobre el nombre y la fecha del Día del Niño vuelve a poner en el centro del debate la concepción de la niñez en Argentina. Mientras sectores conservadores respaldan la vuelta al término tradicional y a una fecha establecida por decreto, grupos y organizaciones sociales defienden una mirada más inclusiva que reconozca las múltiples identidades y realidades infantiles, y que mantenga la denominación “Día de las Infancias”.

Este año, el decreto presidencial marca un punto de inflexión en esa disputa, definiendo con claridad cómo el Estado argentino entenderá y celebrará a los niños en adelante.