A pesar de las grandes expectativas y el sólido camino recorrido en festivales, se confirmó que “Belén”, la película dirigida por Dolores Fonzi, elegida para representarnos en “Los Premios Oscar 2026”, no consiguió meterse en la lista final de la Academia; en su lugar, la terna de “Mejor Película Internacional” quedó conformada por producciones de altísimo impacto global.

The Secret Agent (Brasil): una intensa historia de época sofisticada, que ha devuelto al cine brasileño al centro del mapa global.

It was just an accident (Francia): comedia negra con un trasfondo social punzante, fiel al estilo disruptivo de la nueva ola francesa.

Sentimental Value (Noruega): el drama íntimo de Joachim Trier que ha conmovido a la crítica por su profundidad emocional y técnica.

Sirat (España): una apuesta visualmente impactante que explora las raíces y la identidad con un lenguaje poético.

The voice of hind rajab (Túnez): un relato testimonial y urgente que se posiciona como el gran documento político de esta edición.

La última vez que nuestro país vibró con una nominación fue en 2023, gracias al estreno de “Argentina, 1985”; el film de Santiago Mitre, estrenado en 2022, logró capturar la atención del mundo al retratar el histórico Juicio a las Juntas, recordándonos que, el cine nacional, tiene una capacidad única para dialogar con su propia historia.

A pesar de que, en esta última ocasión, la estatuilla fue esquiva y de que, este año, no logramos entrar en la lista definitiva, el cine argentino posee un recorrido extenso en los premios más importantes de Hollywood; nuestra bandera flameó en el escenario del “Dolby Theatre” en múltiples oportunidades.

El recorrido de Argentina en los Premios Oscar

El camino de Argentina en los Premios Oscar comienza en 1948, cuando el filme “Dios se lo pague”, dirigido por Luis César Amadori, recibió una distinción especial; en ese entonces, si bien la categoría “Mejor película extranjera” aún no existía, este reconocimiento anticipó lo que, décadas más tarde, sería una entrada para nuestro país en varias ocasiones hacia el cine mundial.

Sin embargo, el primer Oscar verdadero para Argentina llegó en 1986, cuando “La historia oficial” de Luis Puenzo, estrenada un año antes, se consagró como “Mejor película extranjera”; con un guion de Aída Bortnik y actuaciones memorables de Norma Aleandro, Héctor Alterio y Chunchuna Villafañe, la película abordó uno de los temas más dolorosos de nuestra historia: la apropiación de niños durante la última dictadura militar; la búsqueda de Alicia por la verdad impactó por su valentía y su testimonio, ganándose un lugar eterno en el cine mundial.

Este recorrido de estrenos y éxitos mundiales volvió a alcanzar su máximo 24 años después, en 2010, cuando Argentina pudo conquistar, nuevamente, la estatuilla dorada; la película “El secreto de sus ojos”, dirigida por Juan José Campanella, ganó el Oscar imponiéndose ante gigantes del cine europeo y asiático; basada en la novela de Eduardo Sacheri y protagonizada por Ricardo Darín, Soledad Villamil, Guillermo Francella y Pablo Rago, la película fusionó el suspenso con la pasión argentina de una manera magistral.

Sobre esta victoria, más allá de la premiación, el momento en que Pedro Almodóvar y Quentin Tarantino, dos de los directores más emblemáticos de la industria cinematográfica, entregaron el Oscar a la leyenda argentina, Campanella fue uno de los más celebrados.

Tras aquel éxito, Argentina volvió a ser nominada en 2015 por “Relatos Salvajes” (estrenada en 2014); aunque la joya de Damián Szifron no logró llevarse el premio, su presencia, en la terna, reafirmó que el talento argentino es una constante que, año tras año, desafía los límites.

