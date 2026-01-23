La polémica entre Wanda Nara y Mauro Icardi tras la publicación de los chats ,por parte de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) y los posteriores respectivos descargos, reavivaron la guerra entre ambos.

En este marco, Wanda habló para el programa “Sálvese Quien Pueda” (América TV) y, lejos de apaciguar las agua, redobló la apuesta y contó por qué menciona a la China Suárez, actual pareja de su ex, en el reality culinario.

“Está todo en mi Instagram”, dijo al ser consultada sobre los duros cruces vía redes con Icardi y, luego, desafió ante el descargo del futbolista, donde la desmiente rotundamente. “Ni idea, están baratos los vuelos a Estambul; pueden ir a entrevistarlo… Ya dije lo que pensaba”, lanzó.

Consultada sobre el posteo de “MasterChina” de Icardi y que habla de la actriz en su programa, Nara confesó por qué lo hace de manera picante.

“Yo soy funcional al programa; si hay participantes que tuvieron relación, no tengo la culpa que sean casi todos que tuvieron relación, yo pregunto y, sino, tengo que hacer lo que me dice mi guión”, reconoció.

Y sobre los supuestos olores que manifestó en su descargo haciendo referencia a la pareja de su ex, la conductora sonrió, y, expresó: “Eso es un montón, me da asco…”.

La firme advertencia del Ministerio Público Tutelar a Wanda Nara y Mauro Icardi tras el nuevo escándalo

Paula Varela contó en “Intrusos” que, los mensajes que circularon de Wanda y Mauro, no son conversaciones privadas entre ambos, sino que, también, participa la licenciada Fernanda Mattera, profesional a cargo del seguimiento del caso.

“Ellos no tienen comunicación solos”, indicó la panelista y remarcó que, el futbolista, solo responde cuando la licenciada lo habilita dentro del chat.

“Cuando ella le pregunta, directamente, qué opina sobre algo que propone Wanda, ahí él habla, pero cuando Wanda escribe por su cuenta, Mauro no contesta nunca”, dijo Varela, recalcando los cuidados que toma el deportista para hablar con su ex y no interferir en las medidas legales dispuestas.

Ante este escenario, la Justicia ya está guardando todas las conversaciones filtradas y, según revelaron en el programa de espectáculos, Wanda podría ser denunciada a comienzos de febrero cuando se levante la feria judicial.

Además, el Ministerio Público Tutelar ya informó de todo lo ocurrido al juez Adrián Hagopián, ya que la filtración de estos chats privados no está permitida.

En este contexto de tensión, la licenciada Mattera les hizo un pedido clave a los dos: que las peleas mediáticas y reproches no tiren por la borda todo el avance logrado con las niñas y que, más allá de las diferencias que tienen, Wanda le permita a Mauro seguir manteniendo contacto con sus hijas y que continúen las terapias.

