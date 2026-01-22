Luego de que se difundieran los audios que Luciano Castro le envió a Sarah Borrell, la danesa fue echada de su trabajo en”Brunch & Cake”, lugar donde conoció al actor; en este marco, el periodista español, Roberto Antolín, habló con Juan Etchegoyen para “Mitre Live” y dio detalles al respecto.

“Lo que le está pasando es bueno para él, porque está con un frente laboral, acá, que le puede interesar, en el teatro; qué no dependa de un productor argentino, todo lo que se hable de él es bueno”, indicó Antolín.

Pero, mientras Castro ganó audiencia, la danesa Borrell fue despedida de “Brunch & Cake”, el espacio gastronómico de Madrid donde estaba trabajando cuando lo conoció; así lo comprobó el periodista español, que no encontró “ni rastro” de ella cuando visitó el sitio.

Luciano debió haber ido a la mañana o sobre el mediodía, porque el bar cierra a las 16, como si la hora de la siesta fuese eterna y se mezclara con el horario vespertino.

Para cuando el periodista y su pareja fueron a “Brunch & Cake”, la danesa ya no formaba parte del personal.

“Ahí, ya no está Sarah; estuvo en su momento, conoció a Luciano Castro y, quizás, está trabajando como bailarina o actriz, pero en películas o series u obras de teatro importantes de Madrid, seguro que no”, disparó.

También, el periodista habló con “la pareja de un importante promotor teatral”, que le contó “cosas” del actor argentino, como que “ya le conoce de hace mucho tiempo, sabe cómo es y hasta a ella le ha intentado ‘tirar la caña”, lo que no ayuda a la imagen de tipo correcto.

“Todo lo que sean escándalos, que sale en la tele contando que con un cliente has tenido amoríos o supuestos amoríos… Eso, no es adecuado en el barrio Salamanca, lo que quieren es discreción”, apuntó.

Antolín compartió su teoría de que “este altercado con Luciano Castro no le ha venido bien” a la bailarina, “que le ha podido costar el puesto de trabajo estar hablando para los medios de Argentina y decir que ha estado en relaciones con un cliente”.

“Cuando estás en una empresa, en el barrio Salamanca, tiene que saber qué tipo de cliente van a ir ahí, tienes que tener un trato amable pero discreto, no puedes estar aireando todo”, manifestó, antes de reconocer que “el bar se ha visto perjudicado, porque ha sido mencionado en todos lados y eso genera que haya gente que no elija más ese lugar porque, quizás, te exponen el día de mañana”.

