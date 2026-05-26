Con el Mundial de la FIFA 2026 cada vez más cerca, Marley y Ian Lucas adelantaron detalles de “Por el Mundo: Mundial”, la nueva apuesta de Telefe para acompañar la cobertura del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Durante la presentación oficial de la transmisión del Mundial 2026 en la pantalla del canal de las pelotas, ambos se mostraron entusiasmados; para el influencer, Ian Lucas, será su primera experiencia en un proyecto, algo que vive con emoción y admiración por compartir pantalla con Marley. “Increíble, la verdad; muy agradecido con Ale por esta oportunidad, la cual va a ser una locura; yo lo admiro, lo sigo desde que soy chico y estar juntos, ahora, va a ser una locura”, expresó.

Además, anticipó que el formato no estará enfocado únicamente en los partidos. “Y, encima, es un Mundial muy especial porque, bueno, nada, México, Estados Unidos, Canadá…va a haber muchas actividades, no solo de los partidos, sino todo lo que tenemos planeado para hacer, que ya estuvimos hablando, va a ser una locura”, reveló.

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Por su parte, Marley contó cómo nació la idea de sumar a Ian al proyecto y explicó que el programa tendrá un espíritu diferente al de temporadas anteriores; según relató, el vínculo entre ambos se fortaleció luego de reencontrarse en “MasterChef”, donde comenzaron a imaginar la posibilidad de trabajar juntos.

“Es que, bueno, yo lo había visto hace muchos años, cuando era muy jovencito y, ahora, bueno… Nos reencontramos en “Masterchef” y es súper amable, él es súper copado, y, me dijo: ‘tengo ganas de hacer algo con vos, el canal está ofreciendo hacer cosas, pero yo quiero hacer por el mundo’”, recordó el conductor.

A partir de esa conversación, surgió la idea de reinventar el formato clásico del programa. “Y dije que ‘es una muy buena idea’, porque hay que cambiar el programa y venimos haciendo “Por el Mundo“; hasta la semana que viene, está “Por el Mundo” en Colombia, entonces, está buenísimo que termine y que empiece otro “Por el Mundo” distinto, donde estoy con alguien; nunca conduje con alguien, o sea, tengo conductores de invitadas, entonces, está bueno hacerlo de a dos”, explicó Marley.

Además, adelantó que el ciclo tendrá invitados especiales que se sumarán a distintos tramos del viaje. “Y, aparte, va a haber invitadas, también; o sea, a veces haremos de a tres; está buenísimo, la verdad que va a ser muy divertido”, cerró, entusiasmado con una propuesta que buscará mostrar el costado turístico, cultural y futbolero del Mundial más grande de la historia.

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