La pantalla de HBO MAX volvió a encenderse con una de sus producciones más icónicas: la tercera temporada de “Euphoria” ya es una realidad y, en esta oportunidad, la trama decide alejarse de los pasillos de la secundaria para sumergirse en una etapa mucho más madura, retomando la vida de sus protagonistas enfrentando la vida adulta.

La serie busca profundizar en la evolución emocional de su grupo central, poniendo foco, nuevamente, en Rue y su círculo íntimo; sin embargo, el paso del tiempo no ha borrado las cicatrices: esta nueva fase adulta está marcada por las secuelas de las decisiones que tomaron cuando eran unos adolescentes.

El gran diferencial de esta entrega es, sin dudas, el salto temporal; al dejar atrás las dinámicas típicas de la escuela, la ficción se permite explorar nuevos entornos y responsabilidades.

En este escenario, Rue continúa lidiando con sus conflictos personales y familiares, pero desde una perspectiva distinta, mientras el resto del grupo atraviesa cambios drásticos que redefinen quiénes son actualmente; la serie se propone mostrar que, aunque el entorno cambie, el pasado siempre encuentra cómo volver.

¿Cuándo se estrena el último capítulo de la tercera temporada de “Euphoria”?

La temporada 3 de “Euphoria” desembarcó en las pantallas de HBO y HBO Max el pasado 12 de abril de 2026; esta entrega está compuesta por un total de ocho episodios, los cuales se van liberando todos los domingo a las 22 hs.

Todos los capítulos de “Euphoria” que ya pasaron y faltan:

Episodio 1: 12 de abril de 2026

Episodio 2: 19 de abril de 2026

Episodio 3: 26 de abril de 2026

Episodio 4: 3 de mayo de 2026

Episodio 5: 10 de mayo de 2026

Episodio 6: 17 de mayo de 2026

Episodio 7: 24 de mayo de 2026

Episodio 8 (Gran final): 31 de mayo de 2026

De esta manera, el cierre de esta etapa de “Euphoria” está previsto para finales de mayo, prometiendo un desenlace que, fiel al estilo de la serie, dará mucho que hablar.

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