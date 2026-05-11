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La tercera edición del Primavera Sound Buenos Aires ya tiene sus primeros nombres confirmados: el festival anunció que Gorillaz, The Strokes, FKA twigs, Yung Lean, Lily Allen, CMAT y Courtney Barnett serán parte de su edición 2026 en Argentina.
El evento se llevará a cabo los días sábado 28 y domingo 29 de noviembre, en una sede que será revelada próximamente.
Además de artistas consagrados, figuran proyectos ligados a las escenas alternativas más recientes, como: underscores, Smerz, Sophia Stel, Danny L Harle, Los Thuthanaka, Nick León, Model/Actriz, Machine Girl y Ecco2k; entre las sorpresas también figura Cara Delevingne, que presentará su primer proyecto musical.
El lineup se completa, con: Nation of Language, Metrika, This Is Lorelei, Mannequin Pussy y John Talabot, además de una fuerte presencia argentina: Juana Molina, Santiago Motorizado, Juliana Gattas, Juana Aguirre y el regreso de Jaime sin Tierra.
Gorillaz · The Strokes
FKA twigs · Lily Allen performing “West End Girl”
Yung Lean
CMAT · Courtney Barnett · underscores
Danny L Harle · Nation of Language
Juana Molina · Santi Motorizado
Cara Delevingne · Smerz · Marilina Bertoldi
Ecco2k · Jaime Sin Tierra · John Talabot
Juana Aguirre · Juliana Gattas · Los Thuthanaka
Machine Girl · Mannequin Pussy
Metrika · Model/Actriz · Nick León
Sophia Stel · This Is Lorelei
Ambik · Babeblade · Candelabro · Chechi de Marcos
Fin del Mundo · Lisa Scha · Maria Wolff · NOTA · Pizza
Sunlid · Wiranda Johansen · Yeyo
Y más…
Primavera Sound Buenos Aires 2026: cómo sacar las entradas
La preventa de abonos comenzará el 12 de mayo, a las 12:00 hs, a través de la página oficial del festival: https://www.primaverasound.com/es/buenos-aires para clientes del BBVA, mientras que, la venta general (fase 1 con descuento), arrancará el 13 de mayo, al mismo horario, o al agotar stock de la preventa, lo que suceda primero.
Los clientes BBVA tendrán, además, hasta 6 cuotas sin interés durante todas las fases de venta.
Los precios de la preventa “BBVA” y la “Fase 1” (con descuento), son:
Abono General: $285.000.
Abono Vip: $ 900.000.
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