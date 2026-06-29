A tres meses de haberse conocido y enamorado dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Danelik Galazán y Brian Sarmiento volvieron a sorprender a sus seguidores con una noticia que confirma lo potente que es su relación: decidieron mudarse juntos.

La influencer fue la encargada de compartir la novedad en sus redes, donde mostró parte del proceso y contó la emoción que siente por este nuevo comienzo junto al exfutbolista.

“¡Hoy nos mudamos con Brian! La verdad, no me esperaba que en “Gran Hermano” me enamore; dentro de la casa fue hermoso compartir cada momento con él”, escribió Danelik en su cuenta de “X”.

En el mismo mensaje, la joven destacó cómo evolucionó el vínculo una vez fuera del reality y dejó, en claro, que la relación se fortaleció con el paso del tiempo. “Y aquí, en el afuera, amarnos tanto como para no querer separarnos ni un día; la verdad, este hombre me hace muy feliz, lo amo mucho”, manifestó.

Además, Danelik compartió un video en Instagram mostrando el nuevo hogar que compartirán y reveló la importancia de este paso para ambos. “Al fin conseguimos un alquiler; este es nuestro primer paso”, confesó.

Brian Sarmiento también se mostró feliz por la decisión y acompañó el anuncio con unas palabras sobre esta nueva etapa. “Por ahora, estamos acá; la verdad, es que yo estoy contento”, expresó.

Luego de su paso por Gran Hermano, la pareja continúa construyendo su historia lejos de las cámaras y, ahora, apuesta por la convivencia como el próximo desafío de su relación.

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