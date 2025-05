El periodista y empresario Daniel Hadad brindó una extensa entrevista a Chiche Gelblung en Crónica TV, en la que abordó la revolución que supone la Inteligencia Artificial (IA) y sus repercusiones en los medios de comunicación y otras industrias. Según Hadad, la IA “va a golpear a los medios y a un montón de industrias”, y enfatizó que Infobae, el medio digital que lidera, ya empezó a trabajar en la integración de esta tecnología para no quedarse atrás. “Somos uno de los tres medios en el mundo que tienen desarrollo propio de IA, junto con The New York Times y la agencia Reuters”, afirmó.

Hadad explicó cómo la IA ya está transformando la rutina periodística: “El periodista llegaba con su grabador, tenía que transcribirlo, escribir la nota… Hoy un sistema lo hace en segundos, y lo hace bien”, contó. Además, destacó que este fenómeno global va más allá del periodismo: “En San Francisco tomás un Uber y a veces no hay chofer, sino un auto que maneja solo. Eso pasa en todos lados y va a impactar en muchos sectores”, alertó.

Por otro lado, Hadad lamentó la falta de preparación de la Argentina en materia educativa para enfrentar estos desafíos. “En Brasil, la inteligencia artificial y la programación son materias obligatorias en la escuela. Acá ni se habla del tema”, criticó. Para el empresario, el único camino para que el país avance es invertir en educación y adaptarse a las nuevas tecnologías: “La única revolución posible es la educación. Si no lo hacemos, vamos a perder la lucha con países como Brasil, China o Corea del Sur”, sentenció.

Daniel Hadad dialogó con Chiche Gelblung. FOTO: PABLO VILLÁN / CRÓNICA.

Además de analizar la IA, Hadad también opinó sobre la situación política y económica de la Argentina. Reconoció algunos avances del gobierno de Javier Milei, pero advirtió que hacen falta más reformas para crear un país “competitivo”. Por último, reafirmó su convicción de que la adopción de la IA será clave para el futuro del periodismo: “Infobae tiene que ser de los primeros medios que adopte y adapte la nueva tecnología. Estamos trabajando mucho en eso”, concluyó.