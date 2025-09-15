Daniela Celis, la expareja de Thiago Medina, habló sobre el estado de salud exjugador de Gran Hermano, quien se encuentra en terapia intensiva tras chocar su moto contra un auto.

Acompañada por Romina Uhrig, exjugadora del reality, Celis fue abordada por la prensa a la salida del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, y, apenas atinó a decir: “No puedo hablar, por favor”, expresó, visiblemente angustiada; ante la insistencia de los cronistas que le preguntaban cómo estaba Medina tras el brutal choque del pasado viernes, la influencer, respondió: “Yo quiero saber lo mismo”.

Tras ingresar al centro médico y salir, la joven, reveló: “Todavía no tengo el parte médico, lo van a dar más adelante. Fui a entregar unas cosas que me pidieron y voy a seguir comprando más cosas y, después, vuelvo; la familia de Thiago, seguramente, les va a decir”, comentó al respecto del estado de su expareja.

“Por favor, solamente pedimos cadena de oración por Thiago, nada más eso; mucha luz, mucho amor, reiki, al dios que crean, que sientan, todo eso es fundamental y muy importante y, el día de mañana, las hijas de él y toda la familia se los vamos a agradecer”, manifestó, con la voz quebrada.

El nuevo parte médico de Thiago Medina tras su brutal accidente

Tras el brutal accidente que sufrió Thiago Medina en la noche del pasado viernes, un nuevo parte médico fue informado por la cronista Mariela López Brown en “C5N”; en este marco, se supo cómo se encuentra el exjugador de GH. “El paciente, Thiago Medina, permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”.

Y, añadió: “Se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y con pronóstico reservado; en el transcurso del día, se le realizará una evaluación interdisciplinaria para evaluar el estado de las fracturas costales”, concluyó.

