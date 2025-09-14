Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022, sufrió un grave accidente de tránsito y quedó internado en estado crítico; el hecho ocurrió mientras el joven circulaba en moto por la Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez en la zona de Moreno, cuando un siniestro vial lo obligó a debatirse entre la vida y la muerte; la preocupación creció minuto a minuto y, el nombre de Thiago, volvió a ser tendencia; en medio del revuelo, su hermana, Camilota, cuyo verdadero nombre es Camila Deniz, habló con Crónica TV y, entre lágrimas, habló sobre el estado de salud de su hermano.

“A todos nos puede pasar. Estamos cerca de la familia, tanto la mía como la de Dani, mi papá, mis hermanos… Estamos de acá para allá, fortalecidos. Lo único que se sabe es lo que se dice. No me quiero meter en ese sentido. Pedimos respeto, porque no dormimos; descansamos cinco minutos y nos desesperamos”, comenzó diciendo la influencer durante su contacto con el panel del programa de noticias. “No quiero faltar el respeto, pero quiero que entiendan el dolor que estamos atravesando. Sé que necesitan información, pero es difícil la situación que estamos atravesando; no me quiero quebrar ni llorar. Verlo en terapia intensiva hace que se me desarme el alma. No puedo contener las lágrimas al ver a mi hermano. Él venía bien, pero, por hoy, no sabemos nada. Mi hermano está peleando por sus hijas”.

Más adelante, se refirió a la esperanza y a la fe que sienten en este difícil momento. “Él es fuerte y lo quiero ver fuerte, es lo único que les puedo decir; lo único que les pido es que oremos, creemos en Dios, sabemos quién es él y solo queremos que lo tengan en cadena de oración, es lo único que necesitamos; oremos por él”, manifestó.

Previamente, dolida y consternada, la influencer compartió un mensaje repleto de emociones genuinas en las redes. “Hoy, mi hermano, Thiago Medina, que tanto queremos y admiramos, está atravesando un momento muy difícil de salud. Él es la alegría de nuestra familia y sabemos que también lo es para muchos de ustedes que lo siguen y lo aprecian”, expresó en Instagram, acompañando sus palabras con la canción “La vida es un vals” de Diego Torres; la publicación no demoró en viralizarse, cosechando mensajes y fuerzas desde todas partes.

Consciente del cariño que rodea al ex Gran Hermano, prosiguió: “Le pedimos a todos que lo tengan en sus pensamientos, que lo rodeen de fuerza, fe y buenas energías. Cada mensaje de apoyo suma y le da más motivos para luchar. Estamos convencidos que Thiago, con la fuerza que siempre lo caracterizó, va a salir adelante”.

Pero la angustia colectiva se vio atravesada por el enojo, cuando circularon, en redes imágenes, falsas del accidente del joven; indignada, Camilota pidió respeto y aclaró, entre lágrimas digitales: “Gente, no hablen por hablar. La foto que circula no es real; la moto de Thiago es blanca, por favor, pido respeto. El choque no fue por la parte delantera como se dice. Pedimos respeto, por favor. Sigamos en oración”, cerró.

