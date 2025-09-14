El estado de salud del exjugador de Thiago Medina, exjugador de Gran Hermano, es gravísimo tras el accidente de moto que sufrió, este viernes por la noche, en Francisco Álvarez; en las últimas horas, se conoció un video de una cámara de seguridad que registró la secuencia del choque, mientras que, el parte médico, confirmó la gravedad de sus heridas: fue intervenido quirúrgicamente, le extirparon el bazo y permanece en terapia intensiva con respiración asistida.

El siniestro ocurrió a las 19:50 hs del viernes 12 de septiembre sobre la Ruta 7, en el cruce con la calle La Providencia; Medina, circulaba en su moto en sentido a General Rodríguez cuando embistió un automóvil conducido por una mujer; llevaba el casco puesto.

El video que trascendió, según informó el medio Semanario Actualidad, muestra parte de la secuencia del violento impacto; inmediatamente, después del choque, Thiago fue trasladado de urgencia al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

Su expareja y madre de sus dos hijas gemelas, Daniela Celis, se encuentra en el hospital junto a la familia de Thiago y ha pedido cadenas de oración; a través de sus redes, destacó un dato que pudo haberle salvado la vida. “Gracias a Dios tenía el casco puesto”, indicó.

Rompe el silencio Camilota, la hermana de Thiago

Thiago continúa internado, en estado crítico, tras el grave accidente de moto ocurrido en Moreno; en la primera cirugía, le extirparon el bazo y permanece en terapia intensiva, sedado y bajo control médico por lesiones en el tórax, un brazo y un pulmón.

En diálogo telefónico con Cronica, Camilota, la hermana de Thiago, confirmó que la familia espera un nuevo parte médico y pidió respeto a la hora de informar. “Mi hermano está peleando por sus hijas”, expresó Camila, con angustia.

Según testigos del choque, Thiago quedó en estado de shock en el lugar, repitiendo frases desesperadas mientras vomitaba sangre y aguardaba más de 40 minutos la llegada de la ambulancia; ahora, su evolución depende de las próximas horas.

