El viernes por la noche, Thiago Medina, exjugador de Gran Hermano 2022 (Telefe), sufrió un grave accidente mientras conducía su moto; el joven de 22 años tuvo que ser operado de urgencia y se encuentra bajo pronóstico reservado; mientras él lucha por su vida, la Justicia avanzará en la investigación del caso para intentar esclarecer las circunstancias en las que ocurrió todo.

Según precisaron fuentes del caso al medio Infobae, este lunes, a casi 72 horas del siniestro, comenzarán las pericias sobre la Ruta 7 a la altura del cruce con la calle La Providencia, en Francisco Álvarez, para investigar los detalles del choque en el que estuvo involucrado Thiago.

El hecho ocurrió el viernes a las 19:50 hs, cuando el exparticipante del reality, que llevaba el casco puesto, circulaba en sentido a General Rodríguez; el video de una cámara de seguridad de la zona permitió reconstruir los instantes previos y posteriores al siniestro, evidenciando la brusquedad del impacto y la rápida reacción de quienes lo asistieron en el lugar, antes de ser trasladado de urgencia al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega en Moreno.

Si bien la noticia del accidente salió a la luz rápidamente, la Fiscalía tomó conocimiento de lo que había sucedido 4 horas más tarde, lo que complicó el inicio de la investigación.

Los principales factores a evaluar son la visibilidad de los vehículos involucrados en el choque, las condiciones del terreno y cómo afecta la curva que tiene la Ruta 7 a esa altura; para tener mayores certezas, no se descarta que vuelvan a la misma hora en la que sucedió el siniestro para hacer más pericias.

Tras estos peritajes, está previsto que, el martes, se realicen las primeras testimoniales, ya que, hasta ahora, la mayoría de los testigos solo declararon en la comisaría y no lo hicieron en la sede judicial.

Según pudo averiguar Infobae, una testigo clave relató cómo fue el fuerte choque que dejó al joven con riesgo de vida; esta chica, que circulaba justo detrás de él cuando ocurrió el hecho, se acercó a la UFI N.º 1 a cargo del fiscal Leandro Ventricelli, y dio su declaración en el marco de la causa iniciada por lesiones culposas; hasta el momento, la investigación avanza sin detenidos.

De esta manera, la mujer relató que el accidente ocurrió cerca de las 19:30 hs; contó que vio pasar, muy cerca de su vehículo y a gran velocidad, una moto Honda Tornado.

Según su testimonio, al llegar al cruce con la calle La Providencia, el conductor de un Chevrolet Corsa activó la luz de giro para doblar e inició la maniobra.

Sin embargo, cuando el auto se encontraba casi sobre la calle La Providencia, la moto de Thiago, que los había adelantado previamente, lo chocó; el impacto fue del lado derecho, a la altura de la rueda trasera, según especificó; la joven contó que, el conductor de la moto, salió despedido y cayó sobre la vereda.

La testigo y su pareja se acercaron, de inmediato, para ayudarlo; junto a ellos, se acercó el conductor del vehículo, que, según este relato, también descendió rápidamente de su auto para asistir al motociclista herido sin saber de quién se trataba.

A los pocos minutos, personal policial y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se hicieron presentes en el lugar de los hechos y procedieron a su traslado.

Desde entonces, el ex GH continúa internado en terapia intensiva y, de acuerdo con el último parte médico difundido en la tarde de este domingo, el joven “sigue en UTI con pronóstico reservado; con signos de leves mejorías con respecto al día de ayer”.

“El estado continúa siendo crítico y reservado; la jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”, resalta el documento.

El joven fue operado el sábado, debido a las heridas que sufrió en el accidente; el parte médico posterior a la intervención quirúrgica confirmó la delicadeza de la situación; le extirparon el bazo, sufrió fractura de varias costillas y evidenció lesiones en los pulmones, riñones y el hígado.

