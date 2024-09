Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles arrancó el debate en el Congreso de la Nación para analizar los proyectos de privatización de Aerolíneas Argentinas, iniciativa a la que se resisten el bloque de Unión por la Patria, la izquierda y algunos legisladores de la UCR, pero que es fuertemente impulsada por el PRO, La Libertad Avanza y la mayoría de los radicales.

Fue con la presencia de los gremios aeronáuticos, los que fueron autoconvocados para reclamar bajo el lema “Todos al Congreso. Aerolíneas Argentinas no se vende, se defiende“. El plenario de comisiones se hizo en el marco de una reunión de las comisiones de Transportes y de Presupuesto y Hacienda, que contó con la presencia del vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta.

Según describió el sitio El Parlamentario, el debate arrancó cerca de las 11:30 con la exposición de los autores de los proyectos puestos a consideración, presentados durante este mes de septiembre. El diputado del PRO Hernán Lombardi señaló que “estamos acá para iniciar un camino y ese camino tiene que ser reemplazar por completo un sistema aerocomercial que nos ha traído hasta acá“. Habló de un “cepo al turismo” y afirmó que Argentina tiene “la conectividad más baja de América Latina” y una “tasa sensiblemente más baja” de argentinos que vuelan.

Para el legislador aliado del oficialismo, esto tiene “dos patas“: una es “la regulación de nuestros cielos“, en lo que ya ha avanzado el Gobierno, y la otra es “el cambio de tenencia accionaria” de Aerolíneas Argentinas. “Una cosa sería impensable sin la otra”, dijo. Lombardi se manifestó a favor de “cielos más abiertos” y con más “acuerdos bilaterales”. “Necesitamos que haya más gente que crea en nosotros y permita que haya más vuelos”, agregó.

Hernán Lombardi, uno de los autores de los dos proyectos de privatización.

El diputado mencionó que la anterior privatización de la empresa “fue fallida porque prácticamente se pasó de un monopolio público a un monopolio privado“. Y defendió que se busca atraer a “mayores pasajeros“, además de “mayor conectividad“, con “mejores precios” y “competencia real“.

Por su parte, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, sostuvo que “pretendemos con la desregulación aérea, que ya ha empezado a dar sus frutos, que tengamos más alternativas los argentinos para poder volar por el país y la región, sin resignar soberanía“. Aclaró que “no estamos haciendo un ataque ni una exposición contra Aerolíneas Argentinas, lo que queremos es que compita, que sea sana comercialmente para que compita con las mismas reglas con las que funcionan las otras aerolíneas“.

A la hora de tomar la palabra los diputados, una de ellas fue la legisladora santacruceña Ana María Ianni (Unión por la Patria), quien indicó: “Creo compartir absolutamente todo lo que han dicho mi compañero de bloque Diego Giulianno y Cristian Castillo” y añadió: “Creo que esto es una revancha, una chicana política“. Y añadió: “Esto es justamente en contra del derecho a viajar, a trasladarse, a ser transportados en un país federal, extenso, que necesita no vapulear más a nuestra línea de bandera“.

Ana María Ianni, diputada nacional por Santa Cruz.

Más adelante, Ianni remarcó: “Es una revancha buscando quitar los derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras, que no me voy a cansar de decir que gracias a ellos Aerolíneas Argentinas se mantiene alta en el cielo y es el orgullo de cada uno de nosotros”. Luego expresó que se trata de instalar un tema que no tiene razón de ser cuando hay una bicameral de privatización que no está siquiera constituida. “El Estado se retira, se destruye todo por dentro, viene el topo a romper, pero no se habla de una empresa deficitaria, se habla de una empresa puntual, con calidad de aviones“, mencionó.

“Desregulan y abren sin ningún tipo de control”, dijo y mencionó que es lo mismo que quería hacer Mauricio Macri con la “revolución de los aviones” que fracasó. Y dijo que en esa etapa macrista, “LAN se fue de Argentina, se llevaron puestos a SOL, ANDES y se llevaron puesta a AVIANCA“, los “hoy posibles compradores de Aerolíneas Argentinas“, afirmó.