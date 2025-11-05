La clasificación de Deportivo Madryn a las semifinales del Reducido llegó con fútbol, carácter y una polémica que no aflojó en las últimas semanas. Luego de la suspensión del partido de ida en Jujuy y del fallo del Tribunal de Disciplina de AFA que le otorgó el 3–0 administrativo, el Aurinegro cerró la llave con un 1–0 en el Abel Sastre y se metió entre los cuatro mejores. En ese clima, Facundo Giacopuzzi habló sin rodeos y le respondió a Ricardo Caruso Lombardi, quien había instalado en redes la idea de que a Madryn “le iban a dar una mano” para ascender.

El zaguero fue al hueso. “Hablaron mucho boludeces, a este grupo lo golpearon mucho… Hay un gordo boludo que se sienta los domingos al mediodía a decir pelotudeces y pasa siempre lo mismo; no me quiero meter ahí, nosotros nos metemos en el fútbol”, dijo Giacopuzzi ante los medios, y sostuvo que la campaña respalda al plantel. “Me encantaría que todos los que hablan vengan en la semana a ver cómo entrenamos. Creo que somos el equipo que más se merece el ascenso. Hace nueve partidos de local venimos ganando”, agregó.

Las palabras del defensor se inscribieron en una tensión que había escalado cuando Caruso cuestionó la transparencia del torneo y la actuación arbitral tras la suspensión en Jujuy. Aquella noche, el juez Lucas Comesaña denunció amenazas en vestuarios, lo que derivó en la interrupción del juego y, días después, en la decisión disciplinaria que derivó en el 3–0 para Madryn. Con la serie sentenciada, el equipo de Leandro Gracián abrochó la clasificación con el gol de Luis Silba y, ya con la mente en lo que viene, eligió responder dentro y fuera de la cancha.

Giacopuzzi también se corrió del cruce personal para enmarcar la ambición del grupo. “Vamos a ir a hacer un buen papel a Morón, buscar el triunfo y después definirlo acá. Soñamos con tener un mes más de trabajo para poder jugar la final de local y que se consagre todo bien”, señaló. Y dejó una radiografía del estado competitivo del plantel: “Fue muy duro el año, muy largo. Hay jugadores tocados que siguieron, algunos infiltrados. Nos rompimos el alma todo el año; se nos escapó el ascenso directo por un minuto, pero estamos más fuertes que nunca y depende de nosotros”, dijo.

Del otro lado, Lombardi había escrito en X con sorna y acusaciones que encendieron el debate. Las reacciones no tardaron en multiplicarse y volvieron a abrir una discusión conocida en el Ascenso: los límites del juego dialéctico y la necesidad de que la definición deportiva no quede contaminada por sospechas. Con su respuesta, Giacopuzzi buscó cerrar el capítulo mediático y recentrar la agenda en la pelota.

En el terreno estrictamente futbolístico, Deportivo Madryn llega a semifinales habiendo ya dejado atras el traspie en cancha del Calamar. La racha en casa de nueve triunfos consecutivos se transformó en un argumento anímico que el equipo pretende sostener en una serie que, por desarrollo y contexto, promete ser áspera. Deportivo Morón aparece como un rival duro, con oficio para partidos cerrados y una localía que suele subir la intensidad de los encuentros.

La tribuna que enfrentará el Aurinegro el sábado. FOTO: PRENSA MORÓN

El formato del Reducido mantiene sus particularidades en esta etapa. Las semifinales se disputarán a ida y vuelta, con el mejor ubicado en la tabla general definiendo de local y preservando ventaja deportiva. La final por el segundo ascenso será a dos partidos, pero sin ventaja: si hay igualdad en los 180 minutos, habrá alargue y, de persistir, penales.

Agenda

Las semifinales abrirán el sábado 8 de noviembre con doble programa televisado. A las 19:40, Estudiantes (BA) recibirá a Estudiantes de Río Cuarto por DirecTV Sports.

A las 21.10, será el turno de Deportivo Morón frente a Deportivo Madryn, con transmisión de TyC Sports. La vuelta invertirá localías y pondrá en juego la primera gran llave hacia la Liga Profesional.