Los investigadores que participan en la búsqueda de Lian Gael Flores Soraide en Córdoba trabajan bajo secreto de sumario. En las últimas horas, se solicitó a Interpol que emita una notificación amarilla para localizar al nene de 3 años, desaparecido el sábado en un asentamiento cercano a Ballesteros Sud, una localidad con 700 habitantes, ubicada a 200 kilómetros de la capital provincial.

Según explica la agencia internacional, esta notificación es “una alerta policial mundial sobre una persona desaparecida. Se publica para localizar a víctimas de rapto por uno de los progenitores, retenciones (secuestros) o desapariciones inexplicadas”.

Fuentes del caso señalaron a Infobae que la solicitud a Interpol fue presentada por los fiscales Isabel Reyna y Nicolás Gambini, tras un requerimiento del SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas), que depende del Ministerio de Seguridad Nacional.

En la zona trabajan igualmente efectivos del Ejército Argentino, mientras que la Policía Federal Argentina aportó y operó un drone con cámaras infrarrojas que fue empleado ayer por la noche.

Durante las últimas 48 horas se realizaron allanamientos, en los que fueron incautadas tres camionetas —entre ellas una Volkswagen Amarok blanca— y once celulares, reveló a la prensa local el fiscal general provincial Juan Manuel Delgado.

Las identidades de los propietarios de los vehículos y dispositivos se mantienen en reserva. Tampoco trascendieron los motivos que derivaron en los procedimientos y el secuestro de estos elementos. De acuerdo al mencionado portal, la apertura y análisis de los celulares comenzó este lunes en un laboratorio de la Policía Judicial del Ministerio Público Fiscal cordobés.

Renunció la abogada de la familia de Lian

De igual manera, la abogada de la familia de Lian Flores, renunció a la defensa después de plantear una serie de cuestionamientos contra la fiscalía de Bell Ville. Romina Romano, quien era la presentante legal de los padres del menor buscado, informó que este martes dejó su defensa luego de un pedido de la fiscalía que no cayó bien en el entorno del pequeño.

La abogada contó en medios radiales que los padres de Lian declararon durante 10 horas y que tras salir señalaron que desde la fiscalía le pidieron que no dieran más declaraciones a la prensa.

“Cuando salió de declarar el papá, me dijo que le habían pedido que no haga más declaraciones sobre el hecho”, manifestó Romano y sumó que a casi 72 horas de la desaparición todavía “la fiscalía no nos trasladó ninguna hipótesis”. Se trata de una jornada especial debido a que se esperan tormentas desde este martes hasta el próximo viernes, lo que complica las tareas en la zona.

Alerta Sofía

El Ministerio de Seguridad de la Nación, en coordinación con el SIFEBU, activó el domingo la Alerta Sofía para dar con el paradero de Lian. Este sistema, implementado en 2019 y utilizado en seis ocasiones en el país, lleva el nombre de Sofía Herrera, la nena de 3 años desaparecida el 28 de septiembre de 2008 en un camping de Río Grande.

Según el testimonio de su padre, la familia dormía la siesta y, al despertar, el niño ya no estaba. La denuncia activó un amplio operativo, que se reforzó en la madrugada del lunes con más recursos humanos y tecnológicos.

Los rastrillajes continuaban bajo la lluvia en la zona cero: participan en total 340 efectivos de diversas fuerzas de seguridad como la Policía de Córdoba, sus bomberos y su brigada canina, así como 30 hombres y mujeres de la Policía Federal con la División Unidad Operativa Federal Córdoba, el área de Investigaciones Especiales de la Provincia y las DUOF de Bell Ville, General Deheza y Villa María.

